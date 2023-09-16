أول لقاء مع أسرة زارها الرئيس السيسى بسدس الأمراء: "شعرنا أنه فرد من أفراد أسرتنا" (خاص)

انفرد "الدستور" بأول لقاء مع الأسرة التي زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف.

ويقول عادل فكري، رب الأسرة ويعمل موظفًا بمديرية التربية والتعليم، إنه لم يكن متوقعًا نهائيًا أن يزوره الرئيس السيسي داخل منزله وتبادل أطراف الحديث معه مثلما حدث اليوم، لافتًا إلى أن ما فاجأه أكثر هو بساطة الرئيس السيسي في الحديث والتصرف معهم كأنه فرد من أفراد الأسرة ويعلم مشاكلنا وهمومنا، فهو بالفعل يشعر بالمواطنين البسطاء.

الأسرة: زيارة الرئيس لنا فى المنزل حلم لم نكن نتوقعه

وأضافت سناء، زوجته، أن زيارة الرئيس السيسي منزلهم اليوم كان بمثابة حلم، وأنها حتى الآن لا تصدق ما حدث، وتشعر أنها تحلم بسبب تلك المفاجأة بعد رؤية الرئيس السيسي داخل منزلها يسألها عن أحوالها هي وأولادها، معربة عن حبها ودعمها القوي للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال: "هذا الرجل صادق معنا ويشعر بنا ويحاول بكل جهد رفع المعاناة عن المواطن البسيط، وهذا ما لمسته بصدق خلال حديثي معه اليوم، فضلًا عن مشروعات مبادرة حياة كريمة التي دشنها وأصبحت تلك المشروعات هي طوق النجاة لنا، فضلًا عن العمل على رفع المعاناة من على محدودي الدخل".

سيدة تكشف تفاصيل حديثها مع الرئيس

في السياق ذاته، كشفت تحية عبدالعزيز علي، إحدى سيدات قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، عن فحوى لقائها وجلوسها بجانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته الحالية للقرية، وقالت: "شعرت بالبساطة من جانبه في التعامل معي، وكان مهتما بالحديث والاستماع أكثر عن أحوالنا".

وأضافت تحية، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرئيس كان يطلب منها أن تتكلم ببساطة للغاية، وهو ما جعلها تشعر بالارتياح، وأنها كانت لا تتوقع نهائيًا الجلوس بجانب الرئيس والحديث معه مثلما حدث اليوم، موجهة له الشكر على ما حققه من إنجازات في محافظة بني سويف، ولعل أبرز تلك الإنجازات مبادرة "حياة كريمة" وغيرها من المشروعات القومية بالمحافظة، فضلًا عن حرصه واهتمامه بالمواطن البسيط.

وعبّر أهالي محافظة بني سويف عن دعمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدين حبهم ودعمهم القوي له بسبب ما حققه من إنجازات بشكل مستمر على أرض الواقع وانحيازه للمواطن البسيط ووضعه دائمًا نصب أعينه.

وأعرب الأهالي، خلال حديثهم مع "الدستور"، عن سعادتهم البالغة بزيارة الرئيس السيسي لإحدى قرى محافظتهم، وهي قرية سدس الأمراء، من أجل افتتاح العديد من المشروعات التنموية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، قائلين: "الرئيس شرّفنا، وخرجنا لاستقباله بالشوارع، فهذا يوم سعيد بالنسبة لنا لقيام الرئيس السيسي بتشريف محافظتنا بالزيارة، فهذا الرئيس نشعر بأنه منا ونحن منه ونريده أن يبقى معنا".

ويجري الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة لقرية "سدس الأمراء"، بمحافظة بني سويف، لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أهالي قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف مأدبة غداء، وأجرى حوارًا معهم.

وكان الرئيس السيسي قد استجاب لسيدة مصرية وتوجه لزيارتها في مسكنها أثناء زيارته قرية سدس الأمراء ببني سويف، وقدّم الرئيس السيسي، اليوم السبت، واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم من ضحايا إعصار درنة بدولة ليبيا، الذي راح بسببه العديد من الضحايا.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشروع إنشاء سوق وموقف السيارات ووحدة إطفاء بقرية سدس الأمراء بمركز ببا ببني سويف، وتشمل المشروعات التي سيفتتحها الرئيس السيسي، خلال زيارته محافظة بنى سويف، افتتاح السوق على مساحة 850 مترًا، وموقف السيارات على مساحة 860 مترًا على الطريق الدائري، بقرية سدس الأمراء بمركز ببا، لخدمة أهالي القرية وتوابعها، علاوة على افتتاح وحدة الإطفاء بالوحدة المحلية لقرية سدس الأمراء، على مساحة 200 متر، لدعم وتحسين مستوى الخدمة في الحماية المدنية.