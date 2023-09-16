كرم جبر: الرئيس يؤمن بالإعلام فى نشر الحقائق ومحاربة الشائعات

كشف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن أهم الرسائل من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة بني سويف.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إن الرئيس السيسي أكد على شعوره بمعاناة الشعب المصري، وأن كل التقارير تصل له عن ارتفاع الأسعار وكل ما يدور بالأزمة الاقتصادية.

وأضاف أن الرئيس يعلم جيدًا حجم معاناة الشعب المصري ومشكلات الغلاء، ويعلم حجم الحياة الأسرية، موضحًا أن السيسي أول رئيس يتحدث عن بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين، لإيمانه بدور الصحفي في نشر الحقائق والتسلح بالمهنية والمصداقية والتصدي لحرب الشائعات والبيانات المغلوطة.

وأشار إلى أن قرارات الرئيس السيسي اليوم استقبلها المواطنون بسعادة وشعور بالأمان والطمأنية، موضحًا أن قرارات الرئيس السيسي جاءت في وقتها وكانت ضرورية لرفع المعاناة عن المواطنين.