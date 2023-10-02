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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 2-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 2-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة تشيلسي ضد فولهام، على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة فولهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة لاس بالماس ضد سيلتا فيجو: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة  beIN Sports HD 3.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة تورينو ضد هيلاس فيرونا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

- مباراة ساسولو ضد مونزا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

- مباراة فيورنتينا ضد كالياري: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

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مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

- مباراة شباب بلوزداد ضد بو رانجرس (سيراليون): في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

- مباراة أولماليك الأوزبكستاني ضد القوة الجوية العراقية: في تمام الساعة الثالثة ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports AFC HD.

- مباراة ناساف كارشي الأوزبكستاني ضد السد القطري: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC EXTRA 2 HD وقناة beIN Sports AFC HD.

- مباراة سباهان أصفهان الإيراني ضد الاتحاد السعودي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports AFC HD.

- مباراة الشارقة الإماراتي ضد الفيصلي الأردني: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC EXTRA 1 HD وقناة beIN Sports AFC HD.

- مباراة الدحيل القطري ضد برسيبوليس الإيراني: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports AFC HD.

- مباراة النصر السعودي ضد الاستقلال (طاجيكستان): في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports AFC HD.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة تشيلسى الدورى الانجليزى فولهام الدوري الاسباني

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