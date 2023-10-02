كواليس تمسك الجمهوريين برفض استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا عسكريًا

أثار استمرار الرئيس الأمريكي جو بايدن في دعم أوكرانيا عسكريا حالة من الرفض بين عدد من نواب الكونجرس وتحديدا الجمهوريين لا سيما مع اتفاق الميزانية الأخير المؤقت الذي تم التوصل إليها وجنب الحكومة الإغلاق.

بايدن يتعهد بالوقوف إلى جانب أوكرانيا

وقالت شبكة "بي بي سي" البريطانية إن بايدن تعهد بالوقوف مع أوكرانيا، على الرغم من فشل الميزانية وبعد استبعاد المزيد من التمويل العسكري من اتفاق ميزانية الكونجرس في اللحظة الأخيرة.

ولم يشمل الإجراء المؤقت، الذي تم اتخاذه لتجنب إغلاق الحكومة، 6 مليارات دولار (4.92 مليار جنيه إسترليني) كمساعدات عسكرية لكييف، وهي أولوية قصوى للبيت الأبيض.

ويعارض الجمهوريون تقديم المزيد من المساعدات العسكرية، ويعارض كثيرون منهم صراحة نهج بايدن في التعامل مع الحرب، ولكن بايدن قال يوم الأحد إن أوكرانيا يمكنها "الاعتماد على" الدعم الأمريكي مضيفا "لا يمكننا، تحت أي ظرف من الظروف، السماح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا".

استمرار المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

وقالت بي بي سي إن الولايات المتحدة قدمت حوالي 46 مليار دولار (37 مليار جنيه إسترليني) كمساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل في فبراير 2022، كما طلب الرئيس بايدن 24 مليار دولار أخرى (19 مليار جنيه إسترليني).

وفي الأشهر الأخيرة، أرسلت الولايات المتحدة أحدث المعدات إلى كييف، بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى ودبابات أبرامز ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه قوات كييف شن هجوم مضاد بطيء الحركة في جنوب البلاد.

ولكن اتفاقية الميزانية المؤقتة التي تم التوصل إليها يوم السبت والتي ستمول الحكومة الفيدرالية الأمريكية لمدة 45 يومًا جردت التمويل العسكري المستمر في الوقت الحالي.

رفض جمهوري لاستمرار دعم أوكرانيا

وقال عضو الكونجرس عن فلوريدا مات جايتز للصحفيين يوم السبت إن التمويل "الذي تمت الموافقة عليه بالفعل من هذا الكونجرس أكثر من كافٍ وأكثر من اللازم".

وقالت ممثلة جورجيا مارجوري تايلور جرين إنه تم بالفعل تخصيص الكثير من المساعدات لكييف، قائلة إن "أوكرانيا ليست الولاية رقم 51".

بينما قال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر: "لا أستطيع أن أصدق أن الناس سوف يبتعدون عن أوكرانيا في هذه اللحظة".

وعلى الرغم من الخلاف، سعى المسئولون في كييف إلى تأطير اتفاقية التمويل الجديدة لمدة 45 يومًا في الولايات المتحدة باعتبارها "فرصة" لدبلوماسييها لتأمين دعم طويل الأجل.

وتقول وزارة الخارجية الأوكرانية إن "تدفق المساعدات الأمريكية لن يتغير" مع توقع وصول مساعدات إنسانية وعسكرية بقيمة 3 مليارات دولار، لكنها تعترف بأن "البرامج الجارية" قد تتأثر.

لكن أحد أعضاء البرلمان الأوكراني، أوليكسي جونشارينكو، اعترف بأن التمويل المعلق يسبب القلق في كييف.