صرح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، بأن الاتحاد خصص منذ العام الماضي 80 مليار يورو لدعم أوكرانيا، ويتم إنفاق هذا المبلغ أيضا على المساعدات العسكرية.

وقال بوريل في مقطع فيديو "الآن تم تقديم دعم منا بأكثر من 25 مليار يورو، وهي مجرد مساعدات عسكرية، ويصل إجمالي الدعم إلى مبلغ 80 مليار يورو".

ولم يخصص الاتحاد الأوروبي من قبل مثل هذه المبالغ الكبيرة لهذا النوع من المساعدة، وفقا لتصريحات بوريل.

ولفت بوريل إلى أنه أبلغ وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف بهذا الأمر، حين التقى به خلال زيارته لأوكرانيا، قائلا "حاولنا أن نفهم بشكل أفضل لماذا لا ينظر إلى دعمنا في بعض الحالات على أنه مهم كما هو حقيقة".

ووصل بوريل، أمس، إلى أوديسا في زيارة غير معلنة، ووصل اليوم الأحد إلى كييف، حيث شارك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزير الخارجية ديمتري كوليبا في مراسم إحياء ذكرى قتلى القوات الأوكرانية.

ضابط أمريكى سابق: نقل صواريخ تاوروس لكييف قد يؤدى لإشراك ألمانيا فى الصراع

في وقت سابق من اليوم، قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، إن قرار نقل صواريخ تاوروس إلى كييف قد يؤدي إلى إشراك ألمانيا في الصراع وسيكون الألمان أنفسهم هم المسؤولون عن ذلك، وفقا لما أعلنه ريتر على صفحته عبر شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”.

وقال ريتر في تغريدته "لو كانت إيران قد زودت الكارتل المكسيكي بأسلحة كانت تهدف منذ البداية إلى ضرب الأراضي الأمريكية لكنا قد قمنا بتدمير إيران أفضل طريقة لمنع الحرب هى تثقيف الناس حول عواقب الحرب، لا يمكن السماح لألمانيا بالتفكير في أن أفعالها لن تترتب عليها أي عواقب"، لافتًا إلى أن أيديولوجية ستيبان بانديرا التي أصابت أوكرانيا، هى أن روسيا تخوض صراعا وجوديا ضد هذا الشر.