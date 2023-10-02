"سينما أفريقيا السوداء".. كتاب يرصد صورة العالم الثالث عند الغرب

جاء كتاب “سينما أفريقيا السوداء”، والصادر عن مهرجان الأقصر للسيما الأفريقية في دورته الأولى للكاتب تواشوكو فرانك أوكاديك، ومن ترجمة محمود علي، ليقدم صورة متكاملة لوضعية القارة الأفريقية وشعوب العالم الثالث في عيون السينما العالمية، وكيف قدمتهم والصورة الانطباعية والذهنية المأخوذه عن الأفارقة، والتي يتم تصديرها عالميا، صورة الوحشييين واكلي لحوم البشر، ومجتمع الغابة والعبيد، صورة للم تكن مجرد فقط للتسلية.

لكن جاءت الصورة كما يرصدها المؤلف عبر تشريح رؤي العديد من الكتاب العالمين صورة الأفارقة السلبية التي صدرتها السينما والتي هدفها تبييض وجه الاستعمار.

يرى "تيجوجي "أن الهدف الحقيقي للاستعمار هو السيطرة التامة على لغة الحياة الحقيقية وأهم منطقة السيطرة على العالم الذهني الستمر في الثقافة وكيف يرون أنفسهم وعلاقتهم بالعالم

ويشير الكتاب إلى أن في غرب أفريقيا استخدمت البعثات التبشيرية الصور المرئية للتأثير عليهم وكأداة تعليمية وإعلامية ووسيلة للدعاية والسيطرة والتوسع الأيديولوجي، وكما أثبتت أفلام ميلييه الأولى باعتبارها وسيلة في معالجة الموضوعات الشائكة، ولأن إخراج الصور المتحركة في أوروبا قد تزامن مع ثروة الاستعمار الأوروبي فلم يكن غريبا أن تظهر الصورة العالمية عن أفريقيا والسنوات طويلة على شاشات الغرب شعورًا بالتفوق والأبوية، وبدأ مخرجو الغرب يصورونها مستغلين جمال المناظر الغرائبية مع القضاء الأفارقة خلفية الصورة.

ويؤكد الكتاب على أنه كان اندفاع تصوير الأجانب هو البحث عن الخلقية الغرائبية لتلبية المتطلبات الهروبية لدى الستثمرين الأوربيين والجمهور الغربي المستهدف من هذه الأفلام، وهي أفلام قلبت القيم الأفريقية رأسا على عقب بغرض لغة المستصر على المستعمر والتبرير المهمة الحضارية للرجل الأبيض.

وهكذا ظلت القارة ولفترة طويلة تعطي صورة زائفة للواقع الأفريقي، ومن المحتمل أن تكون الغالبية من سكان العالم قد حصلوا على كاميرا منذ اختراعها صورهم بها، وان بعض المجموعات صورها أجانب مرار بكثافة منتهكين خصوصياتهم أكثر من غيرهم.

ويؤكد الكتاب على أن الأفارقة نموذج لهذه الحلة، لأن سكانها كان ينظر أليهم كموضوعات للفرجة واختلاس النظر، كما ييقول "روبرستام: ان الأوروبينن والأمريكيين قدموا من خلال عدساتهم بصورة كاريكاتورية، سكانها متوحشون، "كقارة مظلمة" بدائيون، مهمتهم إضحام وتسلية الباحثين عن الإثارة، ومن أجل التسلية والمتعة السريعة تبدو مناظرها عادية ومألوفة.

ولفت الكتاب إلىأان هناك العديد من الأفلام صارت علامة مسجلة للاستعمال، ومنها:" طرزان، الرجل القرد، التاجر هورن " ذلم في ثلاثينيات القرن الفائتت، “كنوز الملك سليمان، ثلوج كلمانجاري، وسافاري، وموجاميو في فترة الخمسينيات”.

وقال روبرستام ولويزسينسن: “إن الكثير من سوء الفهم لشعوب العالم الثالث يرجع لطابور طويل، في الفيلم المكسيكيين كسالى أو العربي المخادع أو الأفريقي المتوحش أو الغراب الآسيويين”.

يذكر أن العديد من أفلام الرحلات التي قدمتها أفريقيا على أنها أرض الأسود في الغابة.

نماذج الافلام التي عبرت عن الأيدلوجيا السائدة

من النماذج التي كانت تعبر عن الأيدلوجيا السائدة أفلام مثل “زوج زنجي 1905، آكلي لحوم البشر 1908، العبد 1909، مسلسل سامبو 1911، بعثات تبشيرية في أفريقيا السوداء 1912”، وذلك من بين العديد من الأفلام التي تدعم فكرة تفوق الجنس الأبيض على غيره من الذين تثير أفعالهم وسلوكهم الضحك عند المشاهد الغربي.

ويشير الكتاب إلى أن التمثيل الاستعماري للأفارقة بدأقبل اختراع الصور المتحركة بزمن طويل، وفي العديد من الأشكال كان الهدف منه تقويض وتشويه القيم الحقيقية للتراث الأفريقي عبر أعمال أدبية لـ هنري ريدها جارد وغيره من الكتاب والباحثين الأوربين الذين تدافعوا في سياق محموم كي يقولوا للعالم أن الاستعمار عمل خيري ومهمة حضارية هدفها القضاء على الجهل والمرض والاستبداد.