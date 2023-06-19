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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينهم نجيب.. 5 كتب الأعلى تقييمًا للمؤلفين الأفارقة عبر goodreads

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

في جولة أدبية عبر إفريقيا، نستعرض في السطور التالية 5 كتب الأعلى تقييمًا للمؤلفين الأفارقة باستخدام بيانات منصة Goodreads الشهيرة في عالم الكتب.

فمن الكتب النسوية إلى الروايات التاريخية الجذابة، نقدم لكم هذه الكتب بوجهات نظرها الفريدة من خلال قائمة Goodreads لتحديد الكتب الأكثر شهرة في كل بلد أفريقي، التي تثري المشهد الأدبي للقارة الأفريقية.

عزيزي Ijeawele

وهو كتاب من نيجيريا، باسم "Dear Ijeawele " من تأليف الكاتبة النيجيرية شيماندا نغوزي أديتشي، ووفقًا لموقع Businessinsider فتقدم الكاتبة النيجيرية شيماماند، خطايًا نسويًا قويًا على شكل خطاب، على هيئة رد بريد إلكتروني على استفسار صديق حول تربية "ابنة نسوية"، فيقدم الكتاب مجموعة كبيرة من الاقتراحات الثاقبة لتعزيز المساواة بين الجنسين، عند تربية الأبناء، كما يستكشف هذا الكتاب موضوعات عالمية متجذرة في ثقافة الإيجبو النيجيرية، ويوفر دليلًا مقنعًا لتعزيز عالم أكثر إنصافًا بين النساء والرجال.

متوسط ​​التقييم: 4.52

كتاب الأصل الأفريقي للحضارة

للكاتب السنغالي أنتا ديوب، وهو مؤرخ وعالم أنثروبولوجيا سنغالي، وفي الكتاب يتحدى الكاتب الروايات التقليدية المحيطة بإسهامات إفريقيا التاريخية في هذا العمل الذي يدعو إلى التفكير في الخوض في أصول الحضارة، ويواصل الكاتب جذب انتباه القراء باستكشافه للتراث الأفريقي وتأثيره الدائم على الإنسانية.

​​متوسط التقييم: 4.52

بين القصرين وقصر الشوق والسكرية

هى ثلاثية الأديب نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل، وفي هذه الثلاثية يأخذنا الكاتب في رحلة غامرة عبر 3 أجيال لعائلة من القاهرة في هذه الحكايات التي نالت استحسانًا كبيرًا بين القرّاء على خلفية التحولات السياسية والاجتماعية في مصر خلال أوائل القرن العشرين، فينسج محفوظ ببراعة قصصه من الحب إلى الخيانة والمرونة، مما يوفر للقراء نظرة عميقة عن المجتمع المصري.

متوسط ​​التقييم: 4.45

Homegoing

الكتاب من تأليف يا جياسي، وهي كاتبة من غانا وتتبع الكاتبة حياة شقيقتين وأحفادهما عبر عدة أجيال من غانا في القرن الثامن عشر إلى عصر أمريكا الحديثة، تصور الكاتبة غياسي إرث العبودية وعواقبها البعيدة المدى من خلال السرديات المترابطة التي تستكشف الهوية والعائلة والتأثير الدائم للصدمة التاريخية.

متوسط ​​التقييم: 4.47

ساحر الغراب

تأليف Ngũgĩ wa Thiong'o وهو كاتب من غينيا، ويقدم الكاتب قصة ساخرة تجمع بين الواقعية السحرية والتعليق السياسي، وتدور أحداثها في بلد أفريقي خيالي، وتتبع مجموعة من الشخصيات المتشابكة في قصة سريالية وروح من الدعابة التي تسخر من السلطة والفساد والتحديات التي يواجهها الناس العاديين.

متوسط ​​التقييم: 4.21

أفريقيا الحائز على جائزة نوبل الروايات التاريخية قصر الشوق نجيب محفوظ

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