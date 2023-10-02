الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس المجلس العسكرى فى النيجر: الجيش الفرنسى فشل فى هزيمة الإرهاب

المجلس العسكري الحاكم
المجلس العسكري الحاكم في النيجر

أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، الأحد، أن الجيش الفرنسي فشل في المساعدة في هزيمة الإرهاب.

وقال تياني إن القوات الفرنسية لم تفشل في مكافحة الإرهاب فحسب، بل أن هناك المزيد من الإرهابيين.

إقامة الفرنسيين في النيجر تقترب من النهاية

وتابع رئيس المجلس العسكري في النيجر: "بما أن الفرنسيين، الذين كانوا معنا لمحاربة الإرهاب، توقفوا من جانب واحد عن التعاون معنا، فإن إقامتهم في النيجر تقترب من نهايتها".

يجدر الإشارة إلي أن تياني أدلي بتلك التصريحات بلغتي جيرما والهاوسا، اللغتين الأصليتين للنيجر، وليس اللغة الفرنسية، وفقا لوكالة سبوتنيك أفريقيا.

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وتستعد السلطات النيجيرية حاليا لرحيل الجيش الفرنسي، وفقا لتياني مستدركا: "الجيش نفذ الانقلاب في النيجر على وجه التحديد لأن السلطات لم تستمع إلى رأيهم بشأن القضايا الأمنية في البلاد".

مقتل 10 جنود على الأقل فى هجوم مسلح بالنيجر

والجمعة الماضية، قالت ثلاثة مصادر أمنية، إن عشرة جنود على الأقل لقوا حتفهم في هجوم شنه مسلحون في جنوب غرب النيجر.

ووقع الهجوم على بعد نحو 190 كيلومترًا من العاصمة نيامي بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر التي كانت مركزًا لتمرد المتطرفين في منطقة الساحل في السنوات القليلة الماضية.

ومن بين المصادر ضابط برتبة كبيرة طلب عدم الكشف عن هويته.

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ولم تعلن المصادر الأمنية عن مجموعة بعينها مسئولة عن الهجوم.

وتنشط جماعات بالمنطقة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش وتشن هجمات متكررة على الجنود والمدنيين.

وقال مصدران أمنيان إن الجيش رد على الهجوم بقوات برية وطائرات هليكوبتر أصيبت إحداها لكنها تمكنت من العودة إلى قاعدتها.

وقتل 17 جنديًا على الأقل في هجوم آخر بجنوب غرب النيجر في منتصف أغسطس الماضي،

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