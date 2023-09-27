الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المجلس العسكري في النيجر: السفير الفرنسي غادر نيامي متوجها إلى باريس

السفير الفرنسي لدى
السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتي

أعلن المجلس العسكري في النيجر، اليوم الأربعاء، مغادرة السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتي، نيامي متوجها إلى باريس. 

وأكد المجلس العسكري النيجري مغادرة السفير الفرنسي لدى نيامي، مضيفة أنه توجه فور وصوله إلى باريس وفقا لما ذكرته قناة العربية. 

جاء هذا عقب قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد، بسحب السفير الفرنسي من أراضي النيجر.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن بلاده ستنهي وجودها العسكري في النيجر وتسحب سفيرها من البلاد، وذلك وفقا لما قاله خلال حوار تليفزيوني له.

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ماذا يعني قرار ماكرون بانسحاب فرنسا من النيجر؟

قال ماكرون، إن فرنسا ستنهي وجودها العسكري في النيجر ويستعد جنودها في الأسابيع القليلة الماضية إلى الرحيل.

وأشار رئيس الدولة إلى أن الجنود الفرنسيين سوف يغادرون النيجر في نهاية السنة، بطريقة منظمة، وسيتم أيضًا استدعاء سفير فرنسا إلى باريس.

 مظاهرات فى النيجر احتفالًا بإعلان ماكرون خروج القوات الفرنسية من البلاد

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، ترحيبه بإعلان فرنسا إنهاء وجودها العسكري والدبلوماسي من البلاد بشكل نهائي.

وقال المجلس العسكري الحاكم في النيجر، إن انسحاب القوات الفرنسية يمثل مرحلة جديدة نحو سيادة البلاد.

وأضاف المجلس، في بيان له بعد الإعلان الفرنسي، أن كل من يهدد مصالح وإرادة النيجر يجب عليه الخروج منها، سواء كان ذلك بإرادته أم لا، لافتًا إلى أن القوات الإمبريالية والاستعمارية الجديدة غير مرحب بها على أراضي النيجر.

وخرج المواطنون في عاصمة النيجر نيامي، للاحتفال بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب القوات الفرنسية من النيجر وإنهاء الوجود العسكري والدبلوماسي الفرنسي في البلاد.

وتظاهر الآلاف من مواطني النيجر في نيامي ملوحين بأعلام البلاد وفرحين بخروج القوات الفرنسية من البلاد.

فيما أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) أن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سحب فرنسا سفيرها من النيجر وإنهاء وجودها العسكري هناك ضربة قوية لعمليات ونفوذ باريس في منطقة الساحل الإفريقي.

النيجر السفير الفرنسى المجلس العسكري تشاد باريس

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