الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 10 جنود على الأقل فى هجوم مسلح بالنيجر

هجوم مسلح بالنيجر
هجوم مسلح بالنيجر

قالت ثلاثة مصادر أمنية، إن عشرة جنود على الأقل لقوا حتفهم في هجوم شنه مسلحون في جنوب غرب النيجر.

ووقع الهجوم على بعد نحو 190 كيلومترًا من العاصمة نيامي بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر التي كانت مركزًا لتمرد المتطرفين في منطقة الساحل في السنوات القليلة الماضية.

ومن بين المصادر ضابط برتبة كبيرة طلب عدم الكشف عن هويته.

ولم تعلن المصادر الأمنية عن مجموعة بعينها مسؤولة عن الهجوم.

وتنشط جماعات بالمنطقة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش وتشن هجمات متكررة على الجنود والمدنيين.

وقال مصدران أمنيان إن الجيش رد على الهجوم بقوات برية وطائرات هليكوبتر أصيبت إحداها لكنها تمكنت من العودة إلى قاعدتها.

وقتل 17 جنديًا على الأقل في هجوم آخر بجنوب غرب النيجر في منتصف أغسطس.

عشرة جنود الجيش هليكوبتر طائرات قوات برية

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