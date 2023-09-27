باحث بالشئون الدولية: انسحاب فرنسا من النيجر لوجود فهم خاطئ بين الدولتين

قال دانييل أوزوكو، باحث في الشئون الدولية، إنه لا يمكن أن نعتبر انسحاب القوات الفرنسية من النيجر هزيمة ولا يعتبر نوعًا من عدم الاتفاق بين فرنسا والنيجر، مؤكدًا أن هناك فهمًا خاطئًا بين الدولتين.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عدم اتفاق بين البلدين ولا بد أن تكون هناك خطوات متواصلة بين البلدين، مشيرًا إلى أنه في البداية سحبت فرنسا قواتها العسكرية وسحبت سفيرها بسبب التوترات في النيجر، وذلك لتجنب الصدام بين قواتها وقوات النيجر وهذا الانسحاب يكون له تأثير على العلاقات بين البلدين.

فرنسا لا تقبل وجود سفير النيجر فيها

وتابع، أنهم لا يقبلون وجود السفير النيجري في فرنسا، ويمكن أن ننظر للأمر على أنه يزيد من حدة التوترات بين البلدين، مؤكدًا أن فرنسا إحدى الدول الكبرى من حيث حجم الاستثمار في النيجر، وهذا الموقف ربما يؤدي لقلة حجم التبادل التجاري بين البلدين وحجم المساعدات.