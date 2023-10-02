طلعت: مصر تحتفل بإتمام دخول الكابلات البحرية وأرباحها تقفز لـ7 مليار جنيه سنويًا

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن البنية التحتية الرقمية الدولية، أن اليوم مصر تحتفل بإتمام دخول 5 كابلات بحرية دولية جديدة.

وقال خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة: "هذه الكابلات نتمم دخولها الخدمة، وهي بدأت بالفعل واليوم نحتفل بدخوله المياه الإقليمي.

وتابع: "يعود على مصر من تلك الكابلات من 3 مليار جنيه قفز إلى 7 مليار جنيه سنويًا".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، في إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة.