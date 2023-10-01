"بمليارات الجنيهات".. الرئيس السيسي: مراكز البيانات محُكمة ولا يمكن اختراقها

علّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حديث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بشأن مراكز البيانات التكنولوجية.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر "حكاية وطن"، بين الرؤية والإنجاز: "فين تكلفة إنشائه أن بقول المعلومات دي عشان الناس تبقي متصورة إن دولة تدار بشكل متقدم تتجاوز بيه، الإشكاليات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة بالنظم الحديثة".

أضاف:" كل كلمة بتقولوها هنا بتتحول لجهد وتكلفة مالية ضخمة جدًا، ومركز البيانات دي محصنة بمليارات الجنيهات، كخرسانة، وليس بالكابلات، ده عشان تحقق عمل محكم بشكل كامل لا يستطيع أحد أن يدخل ويخترق هذه القواعد".