عاجل.. موعد الانتخابات الرئاسية 2024 فى الداخل والخارج والسن القانونية للتصويت

مصر على موعد مع استحقاق انتخابي ديمقراطي جديد وهو الانتخابات الرئاسية المنتظرة، ومنذ أيام أعلنت الهيئة العليا للانتخابات جميع التفاصيل للترشح والجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل والخارج.

الانتخابات الرئاسية 2024

وفي هذه الأثناء يكثف المواطنون البحث عن السن القانونية للانتخاب، وموعد إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر وآخر موعد للترشح وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الشأن، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في المؤتمر الرسمي.

السن القانونية للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

ووفق ما قالته الهيئة الوطنية للانتخابات فإن جميع المواطنين المصريين الذين بلغوا سن 18 عاما، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية والمدرجون في قاعدة بيانات الناخبين لهم الحق في التصويت، وأعفى القانون الضباط والأعضاء الأساسيين والفروع والقوات المسلحة الإضافية وضباط الشرطة والمسؤولين من أداء هذا الواجب طوال فترة خدماتهم.

موعد الانتخابات الرئاسية 2023

وحسبما ما جاء في المؤتمر الرسمي، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إجراء الانتخابات خلال الشهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر في الأيام التالي:

انتخابات الرئاسة يوم 10 ديسمبر 2023. انتخابات الرئاسة يوم 11 ديسمبر 2023. انتخابات الرئاسة يوم 12 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر

بينما تحدد إجراء الانتخابية الرئاسة خارج مصر في الأيام الثلاثة الأتية:

يوم 1 ديسمبر 2023. يوم 2 ديسمبر 2023 .يوم 3 ديسمبر 2023.

الإنفاق على الانتخابات الرئاسية المصرية

وضعت الهيئة العليا للانتخابات قواعد تلقي التبرعات في الانتخابات الرئاسية وتوضح أنه يمكن لكل مرشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أشخاص طبيعيين في مصر، على ألا يتجاوز مبلغ التبرعات من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى للإنفاق المخطط له في الحملة الانتخابية.

ويمكنكم معرفة شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 والمستندات المطلوبة ومعرفة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية والمرحلة التحضيرية من خلال الدخول على هذا الرابط:

تحرير توكيلات للمرشحين الرئاسة 2024

وتواصل مقرات الشهر العقارى في القاهرة وباقي المحافظات استقبال المواطنين الراغبين في تحرير التوكيلات للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، بهدف تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن الأوراق المطلوبة لشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي خصصت مصلحة الشهر العقارى، مقرات لاستقبال المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحين في انتخابات الرئاسية 2024.