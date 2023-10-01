نائب: ندعم يمامة لخوض غمار الانتخابات الرئاسية لاستكمال طريق التنمية

قال عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الحزب وجميع الوفديين أعلنوا دعمهم لترشح الدكتور عبد السند يمامة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل ما يمتلكون من إمكانيات، من أجل استكمال خطى التنمية والتحول للجمهورية الجديدة التي أصبحت على قرابة شديدة بفضل ما تم من انجازات وخطوات تحتاج لمزيد من الرؤى التي تستطيع التعامل مع العقبات المتنامية.

أضاف الشرقاوي، لـ"الدستور"، أن مرشح الوفد وضع برنامجا لـ خوض غمار الانتخابات قائم على استكمال طريق مصر نحو البناء والتنمية والحفاظ على حقوق وواجبات كل مصري بما يوافق مع نصوص الدستور والقانون، فصلاً عن العمل على مواجهة التحديات الراهنة التي فرضتها الحروب والصراعات في العالم.

سباق الانتخابات الرئاسية

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على قدم وساق لإدارة وتنظيم سير العملية الانتخابية في سباق الإنتخابات الرئاسية المقبلة، بصورة تليق بحجم دولة كمصر والتأكيد أمام العالم بأن المصريين يدركون أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري من أجل استكمال طريق البناء ومواجهة التحديات المتنامية في إطار خطط واستراتيجيات عمل مثمرة تضمن تعزيز مسار التنمية المستدامة.

وأجرى المرشح الرئاسي عبد السند يمامة جولة بمكتبي توثيق الشهر العقاري بروض الفرج والمهندسين، رافقه خلالها د.ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي والإعلامي باسم الحزب والحملة الانتخابية لرئيس الحزب وسط هتافات مؤيديه: "عاش الوفد ضمير الأمة، والرئيس أهو".

محررو التوكيلات

وقام يمامة بالتقاط الصور مع محرري التوكيلات له وتناقش معهم في العديد من المشكلات التي تواجههم ووعد بوضع حلول جذرية للمشكلات العامة التي تهم جميع المصريين، ففي مكتب توثيق روض الفرج حررعدد كبير من المواطنين توكيلات لرئيس الوفد من بينهم النائب السابق عبدالرحمن راضي.



وأكد يمامة أثناء لقائه برئيس مكتب توثيق توكيلات الشهر العقاري بروض الفرج كيرلس جميل أنه يضع نصب عينيه الأزمة الاقتصادية الحالية والتي يعكف علي إيجاد حلولا لها ومع مجموعة من المتخصصين، وسيعلن عن برنامج انتخابي متكامل بعد تقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي مكتب الشهر العقاري بالمهندسين استقبل رئيس الوفد بهتافات "الرئيس أهو" و"سند سند يحيا سند"، وحرصت 3 فتيات علي تحرير توكيلات لرئيس الوفد بجانب العديد من المواطنين، وسلموا له التوكيلات بأنفسهم بمكتب رئيس مكتب الشهر العقاري بالمهندسين.