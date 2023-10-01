الأحد 01 أكتوبر 2023
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سياسي

عبدالسند يمامة المرشح المحتمل للرئاسة يجرى جولة بمكتبي توثيق توكيلات شبرا والمهندسين (صور)

جريدة الدستور

أجرى  الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الوفد، جولة بمكتبي توثيق الشهر العقاري بروض الفرج والمهندسين، لمتابعة عملية تحرير توكيلات المواطنين لدعم ترشحه لإنتخابات رئاسة الجمهورية.


وقام الدكتور عبد السند يمامة بالتقاط الصور مع محرري التوكيلات له، وتناقش معهم في العديد من المشكلات التي تواجههم ووعد بوضع حلول جذرية للمشكلات العامة التي تهم جميع المصريين في برنامجه الانتخابي.


وأكد الدكتور عبد السند يمامة أثناء لقائه برئيس مكتب توثيق توكيلات الشهر العقاري بروض الفرج كيرلس جميل، أنه يضع نصب عينيه الأزمة الاقتصادية الحالية والتي يعكف علي وضع حلولا لها مع مجموعة من المتخصصين، سيعلن عنها في البرنامج الانتخابي المتكامل، بعد تقديم أوراق ترشحه رسميا للهيئة الوطنية للانتخابات.


رافق الدكتور عبد السند يمامة، في جولته، الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد، والمتحدث الإعلامي باسم الحملة الإنتخابية للدكتور عبد السند يمامة، واستقبله مؤيديه بالهتافات الداعمه لترشحه لإنتخابات رئاسة الجمهورية، ولحزب الوفد، منها "عاش الوفد ضمير الأمة".

الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس السيسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

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