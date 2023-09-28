الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مصادر بـ"الوفد": عبدالسند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة الخميس المقبل

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة

قالت مصادر قيادية بحزب الوفد إن الهيئة البرلمانية للحزب انتهت من تحرير نماذج تزكية الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، كمرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة حصوله على العدد القانوني الذي يسمح له بتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، بتزكيته من قبل أكثر من 20 عضوًا بمجلس النواب.

وأضافت المصادر الوفدية لـ"الدستور"، أن الدكتور عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي المحتمل، سيتقدم بأوراق ترشحه رسميًا الخميس المقبل 5 أكتوبر للهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأعلن حزب الوفد عن شعار الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها ديسمبر المقبل. 

وقال الحزب، في بيان، إنه وقع اختيار الحزب على شعار "قوم يا مصري" لحملة يمامة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية.

“برلمانية الوفد” تنتهي من تحرير نماذج تزكية عبدالسند يمامة لرئاسة الجمهورية

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بعد الإعلان عن موعدها.. الانتخابات الرئاسية تحتل التريند "تحليل بيانات"

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للتيسير على المواطنين.. أبرز إجراءات "الوطنية للانتخابات" استعدادًا لانتخابات الرئاسة

 يزكي المترشح عشرون عضوًا من مجلس النواب

وتنص المادة 142 من الدستور على: "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة تتلقى طلبات راغبي الترشح للرئاسة يوميًا من الساعه 9:00 صباحًا حتى الساعه 5:00 مساءً، وينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2:00 ظهرًا من الخميس 5 أكتوبر إلى السبت 14 أكتوبر 2023 لمدة 10 أيام، ويتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهوريه الإثنين 16 أكتوبر 2023، على أن يتم تلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 أكتوبر 2023، ويتم فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات من الخميس 19 أكتوبر إلى السبت 21 أكتوبر 2023 خلال 5 أيام.

الحملة الإنتخابية للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الانتخابات الرئاسية قوم يامصري لرئاسة الجمهورية

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