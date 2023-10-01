الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية المصري الديمقراطي: ندعم فريد زهران في الانتخابات الرئاسية المقبلة

إيهاب منصور
إيهاب منصور

أعلن إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، تأييد ودعم  فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن زهران له مشوار طويل في النضال السياسي على مدار 50 سنة.

أضاف منصور، لـ" الدستور"، أن الحزب المصري الديمقراطي لديه رؤية جديدة فى ملفات كثيرة، لكن يحتاج الكثير من المساحات لتطبيقها، وهناك أمثلة كثيرة وعلى سبيل المثال أول حزب تقدم بتعديل قانون التصالح، مضيفًا أن رؤية الحزب إذا وجدت مساحة نستطيع تعديل وتصليح ملفات كثيرة.

◘مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل ترشح زهران

وأشار رئيس برلمانية المصري الديمقراطي إلى أن الحزب هو حزب ديمقراطي والديمقراطية تتيح لأى مصري أو مصرية ينطبق عليه الشروط من حقه الترشح للانتخابات، مشيرًا إلى أنه تطبيقا لهذا المبدأ اجتمعت الهيئة العليا للحزب اجتمعت فى أكثر من اجتماع وقررت الترشح للانتخابات الرئاسية،  لطرح آراء وافكار وبرامج الحزب للناس، وأهم ما يميز الحزب أنه يشتغل كفريق عمل: "الديمقراطية تسمح بالترشح بغض النظر عن النتائج، متابعًا: "هكون سعيد لو اترشح ١٠ فى الانتخابات الرئاسية هيكون امر جيد".

وطالب رئيس برلمانية المصري الديمقراطي المواطنين بالمشاركة في الانتخابات، حتى يزيد الوعي لدى المواطنين لكى يكون قادر على الفرز، لافتا إلى أن حديثه ليس عن الانتخابات الرئاسية، فقط، بل مشاركة المواطنين فى الانتخابات البرلمانية والشيوخ والنقابات والأندية.

أكد منصور أنه عندما يزيد الوعي والمشاركة سنضمن دائما أن النتائج ستكون فى صالح الوطن والمواطنين، مؤكدًا أنه مشاركة المواطنين ستزيد من وليهم، لافتًا إلى أن “المصري الديمقراطي” حزب معارض ولديه خطاب تنفيذي وقدره للعمل على أرض الواقع عندما تجد مساحة لذلك.

وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن الحزب المصري الديمقراطي، سيعقد مؤتمر صحفي خلال يومين، سيتم خلاله الإعلان عن التفاصيل الخاصة بترشح فريد زهران للانتخابات الرئاسية.

المصري الديمقراطي فريد زهران الانتخابات الرئاسية رؤية الحزب الوطن والمواطنين مؤتمر صحفي

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