الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريد زهران يحصل على تزكية 20 نائبا بمجلس النواب للترشح بالانتخابات الرئاسية

فريد زهران
فريد زهران

قالت مصادر قيادية بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن فريد زهران، رئيس الحزب والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، حصل على نماذج تزكية 20 عضوا بمجلس النواب، كمرشح في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت المصادر، أنه بذلك يكون زهران قد حصل على العدد القانوني المقرر من تزكية النواب، ما يسمح له بتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. 

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"المصرى الديمقراطى" يوافق على ترشح فريد زهران للانتخابات الرئاسية

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استمرار الإشراف القضائى وشموله الانتخابات الرئاسية ضمانة للنزاهة وصون أصوات المصريين


وكان فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، قد أعلن عن نيته للترشح لخوض انتخابات الرئاسة 2024، مدعوما من قبل قبل التيار المدني.

حزب المصري الديمقراطي فريد زهران انتخابات الرئاسة 2024 مجلس النواب نماذج تزكية

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