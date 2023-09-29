فريد زهران يحصل على تزكية 20 نائبا بمجلس النواب للترشح بالانتخابات الرئاسية

قالت مصادر قيادية بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن فريد زهران، رئيس الحزب والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، حصل على نماذج تزكية 20 عضوا بمجلس النواب، كمرشح في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت المصادر، أنه بذلك يكون زهران قد حصل على العدد القانوني المقرر من تزكية النواب، ما يسمح له بتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.



وكان فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، قد أعلن عن نيته للترشح لخوض انتخابات الرئاسة 2024، مدعوما من قبل قبل التيار المدني.