سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023

مع بداية تعاملات الصباح من قبل المسافرين إلى الخارج في المملكة العربية السعودية يحرص المواطنون على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الريال حالة من الاستقرار أمام سعر الجنيه المصري، بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في الأسواق المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري مبلغ 8.21 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 للبيع، لذا تنشر «الدستور» أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية لدى بنك مصر اليوم الإثنين

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 8.17 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

جاء سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري مستوى 8.20 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري - كيو إن بي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.13 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري مستوى 8.21 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري إلى مستوى 8.23 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري مستوى 8.16 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.