الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جويل روبين: الجمهوريون تراجعوا عن اتفاقهم مع البيت الأبيض بشأن زيادة سقف الدين

جويل روبين
جويل روبين

قال جويل روبين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا، إن هناك سببًا واضحًا لعدم التوصل للإغلاق، لأن الحزب الجمهوري تراجع عن اتفاقه مع البيت الأبيض والشيوخ بشأن زيادة سقف الدين منذ بضعة أشهر.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك انقساما في مجلس النواب لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ موقفهم مختلف يعملون مع الديمقراطيين لمحاولة تمرير قانون تجنب الإغلاق، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يحصلوا على دعم ساحق من الحزبين لذلك وهذا ما يريده الشعب الأمريكي.

الشعب الأمريكي لا يريد تطرفات الجمهوريين

وأكد أن الشعب الأمريكي لا يريد تطرفات الجمهوريين في مجلس النواب، والذين يحاولون استخدام الضغط لإنفاذ السياسات الاجتماعية التي لا يمكن سنها بقانون، وهم على استعداد لتقويد الاقتصاد الأمريكي لتحقيق لا شيء وهو ما نواجهه الآن. 

جويل روبين الجمهوريون البيت الأبيض اتفاقه الشعب الامريكي قانون تجنب الإغلاق

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