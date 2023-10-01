بالأسماء.. الكشوف الكاملة لأكبر حركة ترقيات للعاملين فى شركة بتروجاس

أعلنت شركة الغازات البترولية «بتروجاس» التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن أكبر حركة ترقيات للعاملين بالشركة، والتى شملت «رئيس قسم/ مدير إدارة».

الكشوف الكاملة لأكبر حركة ترقيات للعاملين بشركة بتروجاس

وجاء إعلان حركة الترقيات للعاملين بشركة بتروجاس، بناءً على قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رقم «1463» لسنة 2022، ولائحة نظام العاملين بقطاع البترول وتعديلاتها، وكذلك توصية لجنة شنون العاملين بجلستها السادسة لعام ٢٠٢٣م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٧م والمعتمد محضرها من مجلس الإدارة، والهيكل التنظيمي المعتمد للشركة وتعديلاته.

وحصل «الدستور» على كشوف ترقيات العاملين بشركة بتروجاس ونص قرار مجلس إدارة الشركة:

مادة أولى

ترقية الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة من العاملين بالشركة لشغل وظيفة (مدير إدارة/ رئيس قسم) والموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من تاريخ صدور القرار في ضوء مدة خبرتهم الكلية وضوابط الترقية المعمول بها في تاريخ 1/8/2023 مع استمرار السادة المرقين لشغل الوظائف النمطية في القيام بنفس العمل السابق على ترقيتهم وفقًا لمنظومة العمل داخل الشركة.

مادة ثانية

يمنح المرقون علاوة ترقية اعتبارًا من تاريخ صدور القرار بنسبة آخر تقرير كفاية حرر عنهم محسوبة على أساس أجورهم الشهرية الأساسية في اليوم السابق لتاريخ صدور القرار بمراعاة الحد الأقصى، المنصوص عليه في المادة «58» من لائحة نظام العاملين بقطاع البترول.

مادة ثالثة

على الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وكان وزير البترول المهندس طارق الملا اعتمد نتائج أعمال شركة بتروجاس الأسبوع الماضي، والذي أشاد بنجاح التطوير الذي شهدته منظومة البوتاجاز، حيث تمثل هذا التطوير في زيادة طاقة التخزين وتعدد الموانئ في السويس والسخنة بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية.

الكشوف الكاملة لأكبر حركة ترقيات للعاملين بشركة بتروجاس

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