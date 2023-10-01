الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بالأسماء.. الكشوف الكاملة لأكبر حركة ترقيات للعاملين فى شركة بتروجاس

شركة بتروجاس
شركة بتروجاس

أعلنت شركة الغازات البترولية «بتروجاس» التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن أكبر حركة ترقيات للعاملين بالشركة، والتى شملت «رئيس قسم/ مدير إدارة».

الكشوف الكاملة لأكبر حركة ترقيات للعاملين بشركة بتروجاس 

وجاء إعلان حركة الترقيات للعاملين بشركة بتروجاس، بناءً على قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رقم «1463» لسنة 2022، ولائحة نظام العاملين بقطاع البترول وتعديلاتها، وكذلك توصية لجنة شنون العاملين بجلستها السادسة لعام ٢٠٢٣م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٧م والمعتمد محضرها من مجلس الإدارة، والهيكل التنظيمي المعتمد للشركة وتعديلاته.

الملا يصدر حركة تنقلات وتكليفات لشركات قطاع البترول

وحصل «الدستور» على كشوف ترقيات العاملين بشركة بتروجاس ونص قرار مجلس إدارة الشركة: 

مادة أولى

ترقية الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة من العاملين بالشركة لشغل وظيفة (مدير إدارة/ رئيس قسم) والموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من تاريخ صدور القرار في ضوء مدة خبرتهم الكلية وضوابط الترقية المعمول بها في تاريخ 1/8/2023 مع استمرار السادة المرقين لشغل الوظائف النمطية في القيام بنفس العمل السابق على ترقيتهم وفقًا لمنظومة العمل داخل الشركة.

مادة ثانية

يمنح المرقون علاوة ترقية اعتبارًا من تاريخ صدور القرار بنسبة آخر تقرير كفاية حرر عنهم محسوبة على أساس أجورهم الشهرية الأساسية في اليوم السابق لتاريخ صدور القرار بمراعاة الحد الأقصى، المنصوص عليه في المادة «58» من لائحة نظام العاملين بقطاع البترول.

 مادة ثالثة

على الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وكان وزير البترول المهندس طارق الملا اعتمد نتائج أعمال شركة بتروجاس الأسبوع الماضي، والذي أشاد بنجاح التطوير الذي شهدته منظومة البوتاجاز، حيث تمثل هذا التطوير في زيادة طاقة التخزين وتعدد الموانئ في السويس والسخنة بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية.

الكشوف الكاملة لأكبر حركة ترقيات للعاملين بشركة بتروجاس

1
1
2
2
3
3
4
4
11
11
22
22
33
33
44
44
111
111
222
222
333
333
444
444
1111
1111
2222
2222
3333
3333
4444
4444
11111
11111
22222
22222
33333
33333
44444
44444
111111
111111
222222
222222
333333
333333
444444
444444
1111111
1111111
2222222
2222222
3333333
3333333
4444444
4444444
11111111
11111111
22222222
22222222
33333333
33333333
111111111
111111111
222222222
222222222
333333333
333333333
444444444
444444444
1111111111
1111111111
2222222222
2222222222
3333333333
3333333333
4444444444
4444444444
22222222222
22222222222
33333333333
33333333333
222222222222
222222222222
333333333333
333333333333
3333333333333
3333333333333
33333333333333
33333333333333
333333333333333
333333333333333
بتروجاس حركة ترقيات شركة بتروجاس بترول الدستور

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

إيقاف مترجم الزمالك وتغريمه 20 ألفًا بسبب أحداث مباراة المقاولون العرب

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

بالأسماء.. الكشوف الكاملة لأكبر حركة ترقيات للعاملين فى شركة بتروجاس

حرب أمريكية على مصر

الرئيس السيسى: "لولا أحداث 2011 ما كانش سد النهضة اتبنى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

لواء.حمدى البطران

سوزان طه حسين

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس