ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعة العامة لـ شركة بتروجاس، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022 /2023، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

رئيس بتروجاس: تعبئة 300 مليون أسطوانة بوتاجاز من خلال 49 مصنعًا

وأشار الملا خلال جمعية اعتماد نتائج أعمال بتروجاس، إلى نجاح التطوير الذى شهدته منظومة البوتاجاز من خلال زيادة طاقة التخزين وتعدد الموانئ فى السويس والسخنة بالبحر الأحمر وأيضاً بموانئ البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية واستخدام التسهيلات المتاحة لقطاع البترول فى استقبال البوتاجاز بميناء دمياط ونقله من دمياط لطنطا؛ مما كان له أكبر الأثر فى استقرار سوق البوتاجاز وتوفيره للمواطنين فى سهولة ويسر.

واستعرض المهندس نبوى محمود، رئيس شركة بتروجاس، أهم نتائج الأعمال، حيث تم توفير احتياجات السوق المحلية من البوتاجاز والتى بلغت حوالى 3.92 مليون طن بوتاجاز خلال العام المالى الماضى بانخفاض قدره 2.9٪، حيث تمت تعبئة 300 مليون أسطوانة بوتاجاز من خلال 49 مصنعاً لتعبئة الأسطوانات وتوزيعها من خلال 3094 مركز توزيع للمستهلكين، وتم إعادة تأهيل 3.7 مليون أسطوانة.

كما استعرض جهود دعم وتحديث أنظمة الأمن والسلامة بالمواقع المختلفة، والتى مكنت بتروجاس من تحقيق حوالى 15.7 مليون ساعة عمل آمنة، كما استعرض جهود تطبيق التحول الرقمى، وتشغيل المنظومة الإلكترونية لتنظيم ومراقبة توزيع البوتاجاز وتطبيق المرحلة الأولى من نظام ERP لإدارة الموارد والأصول.