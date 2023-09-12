ترأس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العمومية لـ بدر للبترول عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" حيث تم اعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وزارة البترول: إنتاج 2 مليون برميل من الزيت الخام خلال العام الجاري

وخلال اعتماد نتائج أعمال شركة بدر للبترول للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ التي تقوم شركة ويبكو بالإشراف على تشغيلها، أشاد الملا بالنتائج التى حققتها شركة بدر للبترول وتحقيقها أقل تكلفة لإنتاج البرميل، مؤكدًا أهمية زيادة معدلات الإنتاج التى تمثل أهمية قصوى لقطاع البترول فى ظل التحديات التى يتم مواجهتها حاليًا.

أوضح إبراهيم مسعود أنه تم إنتاج 2 مليون برميل من الزيت الخام بمتوسط إنتاج يومى ٥٣٠٠ برميل خلال العام ، وذلك بعد نجاح الشركة في مواجهة تحديات التناقص الطبيعى للآبار المتقادمة بحقول بدر -١ من خلال استخدام التكنولوجيات المتطورة بهدف زيادة وتحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاج.

أكد الملا أهمية تكثيف برامج الحفر والتوسع فى أنشطة الشركة المختلفة واستغلال كافة التسهيلات المتاحة للحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار المتقادمة من خلال استخدام أحدث التقنيات، ومواصلة التعاون البناء مع الشركاء والعمل سوياً للتغلب على تلك التحديات من خلال وضع خطط وحلول غير تقليدية تساهم فى زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز .

واستعرض أشرف عبد الجواد رئيس شركة بدر الدين للبترول أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال العام، حيث أوضح أن إنتاج الشركة بلغ خلال العام نحو ٧٨ ألف برميل زيت مكافئ، وأن الشركة تسعى بالتعاون مع الشركاء لتحقيق مزيد من الاكتشافات وزيادة معدلات الإنتاج واستعرض جهود الشركة لتقليل غازات الشعلة والحد من الانبعاثات، وحرصها الدائم على تطبيق جميع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة لتوفير بيئة عمل آمنة.