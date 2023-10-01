الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إبعاد سورية الجنسية خارج الأراضى المصرية لأسباب تتعلق بالصالح العام

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 217 في أول أكتوبر سنة 2023، قرار وزير الداخلية رقم 1744 لسنة 2023، بإبعاد المدعوة فدوة حسام المعلوف سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. 

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 7 سبتمبر 2023 بشأن طلب إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

تقرر إبعاد المدعوة فدوة حسام المعلوف سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، مواليد 13 سبتمبر 2004، وعلى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

قرار وزارى يرفض تجنس 4 فلسطينيين بالجنسية المصرية لدواعٍ أمنية

إبعاد بنيني خارج البلاد.. والسماح لـ21 بالتجنس بجنسيات أجنبية

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1711 لسنة 2023 وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

قرر وزير الداخلية: مادة 1 - يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنا أولهم  محمد شعبان محمود سيد - وآخرهم عبد الرحمن أحمد على محمد السيد، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

سورية الجنسية الصالح العام جريدة الوقائع المصرية وزير الداخلية قرار وزير الداخلية

الأكثر قراءة

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

انتهك جسدها أسفل السلم.. المشدد 10 سنوات لمتهم اعتدى على فتاة بالإسكندرية

موعد تأخير الساعة في مصر 2023 وبداية فصل الشتاء 2024

حكاية وطن| الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن ملف الإسكان

الرئيس السيسى يشهد فعاليات جلسات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن" (بث مباشر)

تشييع جثمان محمد فريد إلى مثواه الأخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية