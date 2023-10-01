إبعاد سورية الجنسية خارج الأراضى المصرية لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 217 في أول أكتوبر سنة 2023، قرار وزير الداخلية رقم 1744 لسنة 2023، بإبعاد المدعوة فدوة حسام المعلوف سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 7 سبتمبر 2023 بشأن طلب إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

تقرر إبعاد المدعوة فدوة حسام المعلوف سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، مواليد 13 سبتمبر 2004، وعلى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1711 لسنة 2023 وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

قرر وزير الداخلية: مادة 1 - يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنا أولهم محمد شعبان محمود سيد - وآخرهم عبد الرحمن أحمد على محمد السيد، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.