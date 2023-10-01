قرار وزارى يرفض تجنس 4 فلسطينيين بالجنسية المصرية لدواعٍ أمنية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في العدد رقم 217 الصادر أول أكتوبر سنة 2023، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1714 لسنة 2023، برفض طلب 4 مواطنين فلسطينيين، للحصول على الجنسية المصر، تبعًا لوالدتهم.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتقرر في مادة الأولى برفض طلب الفلسطيني أشرف سامي عاشور السراج مواليد فلسطين في 9 يونيو 1998 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته بالتطبيق، لنص المادة 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواع أمنية.

وفي قرار وزير الداخلية رقم 1715 لسنة 2023، تقرر رفض طلب الفلسطيني نادي سليم جبر أبوطيبة مواليد فلسطين في 16 سبتمبر 1982 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته بالتطبيق لنص المادة 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواع أمنية.

كما قرر وزير الداخلية في القرار رقم 1716 لسنة 216 رفض طلب الفلسطيني محمد شعبان صالح مصلح مواليد فلسطين في 27 فبراير 1986 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته بالتطبيق لنص المادة (الثالثة /2) من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواع أمنية.

وفي القرار رقم 1716 قرر اللواء محمود توفيق رفض طلب الفلسطيني يحيى عبدالكريم طاهر الهندى مواليد فلسطين في 12 مايو 1982 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته بالتطبيق لنص المادة (الثالثة /2) من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواع أمنية.

مع نشر هذه القرارات في الوقائع المصرية.