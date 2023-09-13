الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إبعاد بنيني خارج البلاد.. والسماح لـ21 بالتجنس بجنسيات أجنبية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

نشرت الجريدة الرسمية قرارات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتضمنت إبعاد بنيني الجنسية خارج البلاد.

وجاء بالقرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2023-8-10، ونص على إبعاد البنيني إبراهيم أبو مورا خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء بالمادة الأولى أن المدعو إبراهيم أبو مورا بنيني الجنسية مواليد 1996-1-1، والمادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية. 

ونص قرار وزير الداخلية أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وقررت المادة الأولى أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا يحيى محمد إمام عيسى وآخرهم وأمير جمال جمعة عبد العال (حسين) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار جديد للواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها.

وزير الداخلية الجريدة الرسمية الجنسية الأجنبية دخول وإقامة الأجانب الإدارة العامة للجوازات

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