وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أصدر وزير الداخلية قرارًا بالإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء قرار وزارة الداخلية بعد الاطلاع على قرار رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية.

ونشرت الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون بشأن الجنسية المصرية قرارًا بأنه يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم إبراهيم حسين إبراهيم رمضان حسن وآخرهم أحمد حسن يوسف رضوان، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

منح الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

وكانت وزارة الداخلية قد منحت الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على قرار رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية.

ونشرت الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون بشأن الجنسية المصرية قرارًا بأنه يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم طاهر محمد أنيس إبراهيم وآخرهم دانيال كريم كميل فهيم مسعد، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.