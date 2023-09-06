الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع مزارع فى مشاجرة بقرية عين غصين بالإسماعيلية

مشاجرة
مشاجرة

لقى أربعيني مصرعه في مشاجرة في قرية عين غصين بالإسماعيلية، فيما تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة فى قرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة وتبين حدوث مشاجرة بين كل من" أحمد. ح.ع"40 عامًا مزارع متوفى طرف أول. وكل من "أحمد.م.ح"42 عامًا مزارع وإبراهيم.م.ح"30 عامًا مزارع وإبراهيم.ال.ا"26 عامًا مزارع طرف ثان. جميعهم مقيمون عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية. 

وبسؤال شقيق المجنى عليه اتهم الطرف الثانى بالتعدى بالضرب على شقيقه بسبب النسب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفروا هاربين، تمكن ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على المتهمين. 

الإسماعيلية مدير أمن الاسماعيلية مشاجرة مركز الإسماعيلية الأجهزة الأمنية

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