الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حكاية وطن| محطتا إسالة "إدكو ودمياط" المصنفان الوحيدان للغاز المسال في شرق البحر المتوسط

الغاز
الغاز

حقق قطاع البترول المصري، نجاحات كبيرة في ملف الاتفاقيات مع الشركات الكبرى والدول العربية وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محطتا إسالة “إدكو ودمياط” المصنفان الوحيدان للغاز المسال في شرق البحر المتوسط

ويعتبر الاتفاق بين مصر وسوريا والأردن ولبنان خلال شهر سبتمبر 2021 والذي يتعلق بإحياء الخط الغاز العربي، بهدف نقل الغاز المصري إلى لبنـان عبـر سوريا والأردن، مؤشرا على دور مـصـر فـي إدارة قواعد اللعبة المنظمة لنقل الغاز الطبيعـي لـدول إقليم شرق المتوسط، خاصة بعدما توقف الخط  خلال عام 2011 بسبب الأحداث التي مرت بها المنطقة.

 

وتوظـف مـصـر فـي كـل ذلـك إمكاناتها اللوجستية الفريدة، إذ تتميز دون غيرها من دول إقليم شرق المتوسط بالبنية التحتية التي تؤهلها لتحقيق حلم التحول لمركز إقليمي للطاقة، سواء من التقارب الجغرافي بين حقول الغاز المكتشفة في كل مـن قبرص وإسرائيل بمصر أو قناة السويس وخط أنابيب “سوميد” حيث يعملان كمصـدر وطـريـق لعبور النفط والغاز الطبيعي الذي يتم شحنه مـن الخليج إلى أوروبا، فبجانب قناة السويس ومـا تحـمـلـه مـن أهمـيـة كأسرع طريق بحري بين قارتي آسيا وأوروبا، علاوة على مرور نحو 15% من حركة الملاحة العالميـة فيهـا، يوفر خط سوميد طريقا بديلا لنقل الطاقة من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط في حال تعثر عملية النقل عبر قناة السويس، حيث يمتد الخط البالغ طوله 322 كـم مـن العين السخنة على خليج السويس إلى سيدي كـريـر عـلـى البحر الأبيض المتوسط.

ارتفاع ملحوظ فى أسعار البترول والنفط بسبب تخفيض "أوبك+" للإنتاج

"مدبولى": لدينا بنية أساسية تجعلنا مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول البترول

وتمتلك مصر محطتي إسالة (إدكو ودمياط)، وهما المصنفان الوحيدان للغاز المسال في شرق البحر المتوسط، ما يمنحها ميزة لا تتوافر لباقي الدول، حيث تستطيع المنشأتان تسييل ما يقدر بنحو 19 مليار متر مكعب مـن الغـاز سـنويا فضلا عن أن استضافة مصر لمنظمة غـاز شرق المتوسط وانخراطهـا فـي التفاعلات الجماعية والتعاونية بالمنطقة، يسهمان بشكل كبير في تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قطاع البترول إدكو ودمياط محطتي إسالة إدكو ودمياط البحر المتوسط

مواد متعلقة

"أبوقير للأسمدة": توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 7 جنيهات للسهم

رئيس أبوقير للأسمدة: نحن أول شركة فى مصر تواكب التطور التكنولوجى

رئيس "أبوقير" للأسمدة: صافى الأرباح 14.6 مليار جنيه

حكاية وطن| فيلم تسجيلى يوضح جهود الدولة فى قطاع البترول والغاز (فيديو)

حكاية وطن | إنتاج 366 مليون طن غاز طبيعي و10 ملايين طن بوتاجاز في عهد السيسي

بعد إعلان رئيس الوزراء.. كيف ستنجح مصر في إنتاج منتجاتها البترولية خلال 2024؟

ارتفاع ملحوظ فى أسعار البترول والنفط بسبب تخفيض "أوبك+" للإنتاج

جمعية مستثمرى الغاز المسال تدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثالثة

الأكثر قراءة

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

انتهك جسدها أسفل السلم.. المشدد 10 سنوات لمتهم اعتدى على فتاة بالإسكندرية

موعد تأخير الساعة في مصر 2023 وبداية فصل الشتاء 2024

حكاية وطن| الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن ملف الإسكان

الرئيس السيسى يشهد فعاليات جلسات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن" (بث مباشر)

تشييع جثمان محمد فريد إلى مثواه الأخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية