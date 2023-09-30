ارتفاع ملحوظ فى أسعار البترول والنفط بسبب تخفيض "أوبك+" للإنتاج

شهدت أسعار البترول والنفط العالمية، خلال الساعات الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا لم تصل إليه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. يأتي هذا في ظل تراجع صادرات الوقود الروسية، وبسبب تخفيض "أوبك+" للإنتاج ونقص مخزون النفط في مركز كوشينج بالولايات المتحدة إلى مستويات حرجة.

وتبين تسجيل خام غرب تكساس الوسيط 91 دولارًا للبرميل، فيما سجلت أسعار خام برنت 92.09 دولار خلال التعاملات.

أسعار البترول والنفط

فيما تتزعم موسكو وقف تصدير زيت الديزل خلال الفترة القادمة، بهدف تخفيض أسعاره محليًا، بينما ارتفعت فروق الأسعار الزمنية الرئيسية ارتفاعًا صاروخيًا وسط مخاوف تتعلق بمدى توافر الإمدادات الأمريكية. وفي نفس الوقت، انخفضت علاوة أسعار البنزين على أسعار الخام في الولايات المتحدة في إشارة محتملة إلى أن ارتفاع أسعار الخام بدأ يضغط على هوامش أرباح التكرير.

وفي السياق، قال الدكتور عمرو يوسف، الخبير الاقتصادي، إنه عند انهيار أسعار النفط عام ٢٠٢٠ تباطأت تمويلات البحث عن البترول عالميًا بشكل كبير، مما يؤكد على اعتبار ارتفاع أسعار النفط عالميًا أحد العوامل الدافعة للشركات العالمية في ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

وتابع أن ارتفاع أسعار الطاقة الأحفورية (النفط/ الغاز الطبيعي) عالميًا أحد أهم الأسباب الدافعة للشركات الأجنبية العالمية في ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول النفطية الغازية من خلال الأرباح المجزية المرتبطة بارتفاع الأسعار العالمية.