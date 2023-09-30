"مدبولى": لدينا بنية أساسية تجعلنا مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول البترول

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أصبحت لديها البنية الأساسية الكبيرة، والتي تمكنها من أن تكون مركزًا إقليميًا حقيقيًا لتجارة وتداول البترول والغاز، وذلك من خلال البنية الأساسية والمشروعات التي تحقق هذا الغرض.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أنه تم التوسع بصورة كبيرة جدًا في البنية الأساسية، مبينًا في الوقت ذاته أنه في العام المقبل ستكون مصر قادرة على إنتاج كل المنتجات البترولية.

ولفت إلى أن مصر ستظل تستورد الزيت الخام، لكنها ستقوم بتكريره وعمله داخل البلاد، مشيرًا إلى أن الدولة أوصلت الغاز الطبيعي إلى المنازل حتى يتم تقليل استيراد "البوتاجاز"، موضحًا أنه تم توصيل الغاز إلى 8.2 مليون وحدة سكنية خلال هذه الفترة، بتكلفة وصلت إلى نحو 40 مليار جنيه.

وفي قطاع الاتصالات، قال رئيس الوزراء إن هذا القطاع واعد، وتم وضعه على خريطة وأجندة مصر لتطويره وحدوث طفرة كبيرة به واستخدامه ليس فقط لخلق فرص عمل، وإنما لتحديث حوكمة وإدارة الدولة المصرية.

وأشار إلى أن هناك خدمات حكومية أصبحت تقدم إلكترونيًا، وكذلك أصبحت هناك منظومات رقمية مثل (كارت الفلاح، والتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني).

وأوضح أنه قبل عملية التطوير كانت أماكن (السجل المدني والشهر العقاري ومكاتب البريد) دائمًا مزدحمة، وبعد التطوير أصبحت لائقة للمواطنين، لافتًا إلى أن هناك الحاجة إلى المزيد من العمل لتطوير تلك الأماكن.

وقال إن مصر تنتقل إلى مستوى تعليم يمكنها من الإبداع، ودخولها إلى الثورة الصناعية الرابعة، حيث أصبحت لديها مدارس وكليات على أعلى مستوى عالمي تؤهل الشباب المصري ليكون قادرًا على العمل في أي مكان بالعالم.

قطاع الصناعة هو من أكثر القطاعات التي تعمل عليها مصر

وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية، قال رئيس الوزراء إن مصر دائمًا كانت مشاركتها في سلاسل القيمة على مستوى العالم في السلع الأولية، مبينًا أن مصر ليست لديها الصناعات المتطورة الكبيرة، وإنما الصناعات الأولية والمتوسطة فقط.

ونوه بأن قطاع الصناعة هو من أكثر القطاعات التي تعمل عليها مصر وتبذل بها جهدًا غير عادي، إلا أن الأمر بحاجة إلى الوقت، مشيرًا إلى أن الدولة أتاحت عشرات الملايين من الأراضي، وأنه تم حل شكاوى المطورين الخاصة بالأراضي، وذلك من خلال نظم وحوكمة معينة تضمن تحقيق غرض التنمية.

وأضاف أن الدولة دخلت في عدد من الصناعات الاستراتيجية، حتى يتم تخفيف مشكلة الاستيراد التي كانت متواجدة في بعض من المنتجات، لافتًا إلى أن الدولة أيضًا دخلت في الرمال السوداء للاستفادة منها.