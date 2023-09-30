السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مدبولى": أزمة الكهرباء كانت استثنائية.. ولدينا خطة طموحة لتأمين احتياجاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن الكهرباء والطاقة، مشيرًا إلى تنفيذ استثمارات تجاوزت 1.8 تريليون جنيه، لتأمين واستقرار التغذية الكهربائية.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" المنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "وبنينا شبكات كهرباء تخدم 30 سنة قدام".

وتابع: "الأزمة اللي حصلت بشكل استثنائي في الكهرباء يا ريت متنساش ما تم الوصول إليه، لأنها كانت نتاج أزمة عالمية الكل يكتوي بنارها، وشغالين على أهم شىء، وهو التنوع في كل مصادر الطافة".

وواصل: "لدينا خطة طموحة حتى 2030، لتأمين احتياجات مصر من الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الثروات الطبيعية والموقع الاستراتيجي".

مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز 

وتنطلق جلسات "حكاية وطن" بالجلسة الافتتاحية، تعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

مدبولي مصطفى مدبولى الكهرباء والطاقة شبكات كهرباء حكاية وطن

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