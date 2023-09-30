السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مدبولى": قضينا على 357 منطقة غير آمنة.. وهدفنا تطوير جودة حياة المواطن

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تحدث  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن حل أزمة الإسكان، قائلًا: "لم نكتف بالمدن الجديدة، اشتغلنا على إزاي نطور سكن، وكان حلم شبابنا، والدولة اشتغلت على برنامج إسكان". 

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "تم بناء مليون ونص وحدة بـ750 مليار جينه، وبقينا بنبني في كل حتة في مصر عشان نطور جودة حياة المواطن".

وتابع: "بنينا في كل حتة لكل المستويات من محدودي دخل ومتوسط إلى حتى المستوى فوق المتوسط، وحلينا مشكلة كانت هاجس عند الكثير".

ولفت إلى أنه تم القضاء على المناطق غير الآمنة، 357 منطقة غير آمنة، بواقع 300 ألف وحدة، مشيرًا إلى أنه تم تطوير العمران المتهالك القائم مثل بحيرة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة، وسور مجرى العيون، كما تم تطوير القاهرة الإسلامية والقاهرة الخديوية.

مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز 

وتنطلق جلسات "حكاية وطن" بالجلسة الافتتاحية، تعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

مدبولي مصطفى مدبولى ازمة الاسكان العمران القائم أزمة السكن المناطق غير الآمنة

مواد متعلقة

مدبولى: نعمل فى ظل اقتصاد أزمة منذ 2011

رئيس الوزراء: الإنجازات التى تمت على أرض مصر لم تحدث منذ قرون

"الأرصاد": استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم السبت

بعد توجيه الرئيس السيسى بعلاجه على نفقة الدولة.. أشرف فولة: ربنا يخليه لينا

5612 مشروعًا.. إنجازات غير مسبوقة بقطاع الشباب والرياضة فى عهد السيسى

"الزراعة": تحركات الحكومة بالقطاع ساعدت على تلبية احتياجات المواطنين

حار نهارًا لطيف ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا

خلال 10 سنوات من الإنجاز.. "DMC" تبرز المؤشرات الإيجابية لمنظومة موازنة الدولة

الأكثر قراءة

وفاة نجل سامى العدل

مصرع 6 عمال وإصابة 25 آخرين فى حادث على طريق "بنها - المنصورة"

رئيس الوزراء: لدينا خطة لمضاعفة عدد السائحين إلى 30 مليونًا

الرئيس السيسى: التحديات التى شهدناها كانت كفيلة بهدم الدولة

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد فعاليات "حكاية وطن"

أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة