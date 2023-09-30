"مدبولى": قضينا على 357 منطقة غير آمنة.. وهدفنا تطوير جودة حياة المواطن

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن حل أزمة الإسكان، قائلًا: "لم نكتف بالمدن الجديدة، اشتغلنا على إزاي نطور سكن، وكان حلم شبابنا، والدولة اشتغلت على برنامج إسكان".

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "تم بناء مليون ونص وحدة بـ750 مليار جينه، وبقينا بنبني في كل حتة في مصر عشان نطور جودة حياة المواطن".

وتابع: "بنينا في كل حتة لكل المستويات من محدودي دخل ومتوسط إلى حتى المستوى فوق المتوسط، وحلينا مشكلة كانت هاجس عند الكثير".

ولفت إلى أنه تم القضاء على المناطق غير الآمنة، 357 منطقة غير آمنة، بواقع 300 ألف وحدة، مشيرًا إلى أنه تم تطوير العمران المتهالك القائم مثل بحيرة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة، وسور مجرى العيون، كما تم تطوير القاهرة الإسلامية والقاهرة الخديوية.

مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

وتنطلق جلسات "حكاية وطن" بالجلسة الافتتاحية، تعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.