حبس عاطلين لحيازتهما كمية من المواد المخدرة 4 أيام بمدينة السلام

قررت نيابة السلام اليوم الأحد، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما كمية من المواد المخدرة وزنت 300 جرام من مخدر الحشيش، و400 جرام من الاستروكس، والأسلحة البيضاء بدائرة القسم، كما طلبت النيابة إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأقر المتهمان بحيازتهما المواد المخدرة بغر ترويجها والتربح والكذب غير المشروع منها والأسلحة البيضاء بغرض الدفاع عن أنفسهما.

تفاصيل ضبط المتهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة بالسلام

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية بدائرة قسم السلام من ضبط عاطلين يستقلان دراجة نارية وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة وزنت 300 جرام من مخدر الحشيش و400 جرام من مخدر الاستروكس داخل حقيبة يحملها أحدهما، كما عثر بحوزتهما على أسلحة بيضاء وبسؤالهما أقرا حيازتهما المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.