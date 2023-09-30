السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مواد مخدرة وسلاح ناري في حملات أمنية بـ3 محافظات

حملات أمنية
حملات أمنية

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان - دمياط - أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (9) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 10 متهمين لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط عدد (2) قضية سلاح ناري ضُبط خلالهما (2 فرد محلي وعدد من الطلقات النارية) بحوزة متهمين، وتنفيذ عدد (1273) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

 ضبط 10 قضايا إتجار في المواد المخدرة

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (10) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 16،500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 22،500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 17 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 10 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية.

وتم ضبط عدد (33) قضية سلاح ناري، ضُبط خلالها (14 بندقية آلية–13 بندقية خرطوش - طبنجة – 11 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 33 متهمًا لـ 19 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،120 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد (406) أحكام قضائية متنوعة.

الامن العام حملات أمنية أسوان دمياط- اسيوط مخدر البانجو

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