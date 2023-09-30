السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابي وراء بيع الذهب المغشوش في الظاهر بالقاهرة

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية في ضبط 3 أشخاص؛ لتورطهم في تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية بأختام "مزورة" مما يسهل على كثير من تُجار المعادن النفيسة من خلط تلك المعادن بمعادن أقل قيمة وختمها بتلك الأختام المزورة وترويجها بالأسواق، متخذين من ورشة ملك أحدهم بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بالورشة على عدد أقلام يشتبه أن تكون مقلدة خاصة بدمغ المشغولات الذهبية، 113 جرامًا من المشغولات الذهبية، 1،125 كيلو جرام من الفضة مدموغة بدمغات يشتبه أن تكون مقلدة،الأدوات المستخدمة فى دمغ المشغولات الذهبية.

وبمواجهتهم أقرّوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد أقلام دمغة المشغولات الذهبية والفضية.

مشغولات الذهبية أقلام الدمغة عصابة جرائم الأموال العامة ضبط الداخلية

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