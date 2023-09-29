الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تُشارك فى اليوم الترفيهى لمستشفى الناس الخيرى لقلب الأطفال

جانب من اليوم الترفيهي
جانب من اليوم الترفيهي

قام قطاع المرور والحماية المدنية بتنظيم زيارة إلى مستشفى الناس الخيرى لقلب الأطفال، للمشاركة فى فعاليات اليوم الترفيهى الذى تنظمه المستشفى للأطفال الذين يتلقون العلاج فى المستشفى، من خلال إيفاد المدينة المرورية للأطفال لتعليمهم القواعد والإرشادات المرورية عبر قيادتهم سيارات صغيرة الحجم مخصصة للأطفال واجتيازهم حواجز مرورية بمشاركة رجال الإدارة العامة للمرور، كما سيتم منحهم كروت رمزية على شكل رخص مرورية، وذلك لرفع الروح المعنوية وإدخال البهجة فى نفوس الأطفال المرضى للمساهمة فى تقديم الدعم النفسى لهم خلال فترة العلاج. 

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وقد لاقى ذلك استحسان الأطفال والعاملين بالمستشفى وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.  

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جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

قطاع المرور مستشفى الناس الخيرى المدينة المرورية للأطفال رخص مرورية اليوم الترفيهى وزارة الداخلية

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