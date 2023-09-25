الإثنين 25 سبتمبر 2023
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مصر

الحكومة: مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يعمل بكفاءة عالية.. ويقدم الخدمات مجانًا

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا؛ بشأن مستجدات تكليف رئيس الوزراء للجامعة بإدارة وتشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال بطنطا التابعة لمؤسسة ٥٧٣٥٧.

وأكد رئيس الجامعة- في التقرير- أن مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يعمل الآن بكفاءة عالية، ويُقدم الخدمات الصحية المُتميزة التشخيصية والعلاجية طبقا لبروتوكولات العلاج الطبى الدولية والمتعارف عليها في مجال طب أورام الأطفال لأبنائنا بالدلتا "بالمجان".

وأضاف الدكتور محمود زكي، أنّ المستشفى يعمل -طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (44/07/22/1) بتاريخ 26/07/2022 -بذات الأطقم الطبية وبروتوكولات العلاج المعمول بها بمستشفى سرطان الاطفال ٥٧٣٥٧، بدعم لوجستي كامل من مستشفيات جامعة طنطا والقائمين عليها من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة.

وأشار تقرير رئيس جامعة طنطا إلى قيامه برفقة الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام توفيق، أستاذ ورئيس قسم الأورام بالجامعة، والمدير التنفيذي المُشرف على المستشفى، والدكتور عاصم غلاب، مدير التشغيل بالمستشفى، بتفقد سير العمل به وتم التأكد أن المستشفى يعمل على أكمل وجه.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا في 26 يوليو الماضي؛ لبحث المشكلات التى تواجه مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمدينة طنطا، إذ كان المستشفى يواجه أزمة تعليق العمل به نتيجة حدوث بعض الأزمات الاقتصادية، وآنذاك وجّه رئيس الوزراء بتكليف جامعة طنطا بإدارة وتشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال بطنطا التابعة لمؤسسة 57357، وتقديم الخدمات المجانية على أفضل وجه، وموافاته بنتيجة التكليف في أقرب وقت.

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