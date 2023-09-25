رئيس الوزراء يهنئ السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتقدَّم رئيس الوزراء، في برقيته، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا المولي عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وقد تحقق ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وهم ينعمون بالخير والأمن والسلام.

المولد النبوي الشريف

كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في برقيته، عن أخلص التهاني وأطيب التمنيات لفضيلة الإمام الأكبر، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والازدهار.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، من خلال برقيته: "إننا نستقبل هذه المناسبة الجليلة بكل مشاعر البهجة ونأخذ من صاحبها الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل، والدعوة إلى الأمن والسلام والخير للناس أجمعين".

