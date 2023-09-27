الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": تدريب أكثر من 1000 فرد من الفرق الطبية بـ66 مستشفى

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 1000 فرد من الفرق الطبية، ضمن برنامج تفعيل وحدات السلامة الدوائية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، استعدادا للحصول على اعتماد المستحضرات الدوائية من منظمة الصحة العالمية.

الصحة: تقديم 329 ألف خدمة مجانية ضمن حملة "100 يوم صحة"

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التدريب شمل الفرق الطبية من العاملين في مستشفيات المرحلة الأولى من البرنامج، والبالغ عددهم 66 مستشفى من مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية والهيئة العامة للتأمين الصحي وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك بنظام الحضور الفعلي والافتراضي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتعزيز ممارسات السلامة الدوائية .

وحدة السلامة الدوائية

وأضاف "عبدالغفار"، أن استحداث وحدة السلامة الدوائية بجميع قطاعات وهيئات ومستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، يمثل خطوة هامة في سبيل تأسيس نظام متكامل للاستخدام الآمن للأدوية في المنشأة الصحية، وتطوير وتنفيذا لاستراتيجيات منع الأخطاء الدوائية والآثار العكسية بشكل استباقي والرصد والإبلاغ حال حدوثها.

txt

مصر تفوز بالجائزة البلاتينية فى "قيادة الصحة الرقمية" على مستوى الوطن العربى

من جانبها، قالت الدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن وحدات السلامة الدوائية تهدف إلى تفعيل ممارسات التتبع الدوائي لضمان مأمونية الدواء ووضع آليات للحد من مخاطر الاستخدام غير السليم، بما يساهم في تقديم خدمة علاجية ذات مستوى عال من الأمان والجودة.

الأدلة التشغيلية والفنية

ونوهت الدكتورة غادة يونس، إلى إصدار عددا من الأدلة التشغيلية والفنية لتوضيح مفهوم اليقظة الدوائية وآليات تطبيقها في المنشآت الطبية، بما يتواكب مع القواعد الاسترشادية العالمية، كما تم اختيار مسئول السلامة الدوائية في عدد 66 من مستشفيات وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى المنسقين الإقليميين بالجهات المعنية، والمنسقين المركزيين بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.

الصحة الفرق الطبية الأخطاء الدوائية وحدات السلامة الدوائية المستحضرات الدوائية المنشآت الصحية

مواد متعلقة

الصحة: تقديم 329 ألف خدمة مجانية ضمن حملة "100 يوم صحة"

وزير الصحة: إنشاء مستشفى مصرى لأمراض النساء والتوليد وصحة الأطفال فى جيبوتى

السبكى: مصر نجحت فى تقوية نظام الرعاية الصحية الأولية وتعزيز الوعى الصحى

الاعتماد والرقابة الصحية: 62 ألف استطلاع رأي لقياس تجربة المريض بالتأمين الشامل

هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها بالكونغو لتبادل الخبرات

مصر تفوز بالجائزة البلاتينية فى "قيادة الصحة الرقمية" على مستوى الوطن العربى

355 ألفًا و884 خدمة.. "الصحة" تعلن تقريرها اليومى لمبادرة "100 يوم صحة"

وزير الصحة يلتقى البابا تواضروس الثانى لمناقشة التعاون فى القطاع الصحى

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"كاف" يعلن اليوم هوية مستضيف كأس أمم إفريقيا 2025 و2027

للمرة الثانية.. إحباط محاولة انقلابية فى بوركينا فاسو

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته