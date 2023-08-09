الأمن الإنسانى.. كيف حافظت الداخلية على شباب مصر؟

دور إنساني ملموس لعبته وزارة الداخلية خلال الفترة المنقضية، لا يمكن بأي حال من الأحوال إنكاره، في إطار استراتيجية التواصل المجتمعي التي تنتهجها الوزارة؛ سعيًا للاهتمام بشباب مصر وأن تنمي بداخلهم الشعور الوطني والانتماء لبلادهم.

وزارة الداخلية التي لم يعد يقتصر دورها فقط على حفظ الأمن، فهناك يد تواجه الإجرام وتحفظ أمن مصر والمواطن وأخرى تحافظ على حقوق الإنسان وتحنو على الشعب تسعى دومًا للوقوف بجوار المواطنين ودعمهم في كل المناسبات والأوقات.

وانطلاقًا من هذا الدور، نفذت الداخلية العديد من المبادرات في إطار اهتمامها بشباب مصر.

كلنا واحد.. أهلًا مدارس

مع اقتراب كل عام دراسي تحرص وزارة الداخلية على تنفيذ مبادرة "كلنا واحد.. أهلًا مدارس" في إطار التواصل المجتمعي تخفيفًا على المواطنين.

وقامت وزارة الداخلية بتوزيع الشنط والمستلزمات المدرسية على الطلاب.

وتقديرًا لدور شهداء الوطن، باصطحاب أبناء الشهداء وتوزيع مستلزمات المدارس عليهم في أول يوم دراسة.

ووزعت الوزارة شنط المدارس والمستلزمات المدرسية على طلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة في إطار مبادرة "كلنا واحد".

كان لوزارة الداخلية دور مهم وواضح في سير العملية التعليمية حيث دفع بخدمات تأمينية عالية المستوى لتأمين المدارس في كل المحافظات لتوفير مناخ مناسب وآمن للطلبة لتلقى الدراسة.

دور الداخلية في العام الدراسي

لم ينقطع دور الداخلية فقط على تأمين المدارس، بل حرصت وزارة الداخلية أيضًا على عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية لتوعيتهم بمخاطر المواد المخدرة.

كما أوفدت وزارة الداخلية وفودًا من المرور والحماية المدنية لعقد لقاءات مع الطلبة في إطار سياسة التواصل المجتمعي.

ومن منطلق الحفاظ على حياة الطلبة والمواطنين، شنت وزارة الداخلية عدة حملات مكبرة ومتتالية في مجال فحص سائقي أتوبيسات المدارس، وأيضًا سائقي النقل الثقيل على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة للحد من الحوادث.

الاهتمام بالشباب والنشء

وحرصت وزارة الداخلية من خلال أكاديمية الشرطة على استضافة عدد من طلاب المدارس والجامعات وإقامة ندوات وأوقات إعاشة لهم للتعايش مع طلبة أكاديمية الشرطة لزيادة أواصر الصلة بينهم، وللاطلاع على حجم التدريبات التي يتلقاها طالب كلية الشرطة من أجل الدفاع عن الوطن وحفظ أمن المواطنين.

حماية الشباب وطلبة الجامعات من خطر المواد المخدرة كان هدفًا حملته وزارة الداخلية على عاتقها، حيث شنت حملات مكبرة بمحيط الجامعات والأندية ومراكز الشباب في كل المحافظات لضبط مروجي المواد المخدرة حفاظًا على شباب مصر، حيث حققت تلك الحملات نتائج إيجابية.

كما حرصت الداخلية على إقامة عدد من الفعاليات لأطفال المناطق الحضارية الجديدة في المناطق الشرطية، وعمل رحلات لهم لزيارة الأماكن السياحية.

تأمين الامتحانات في المدارس

مع نهاية العام الدراسي تلعب وزارة الداخلية دورًا هامًا، حيث تجهز خطتها لتأمين امتحانات الكلية في كافة المدارس والجامعات والمعاهد بالمحافظات من خلال خطة أمنية محكمة ونقل أوراق الامتحانات والإجابات وتأمين اللجان لتوفير مناخ هادئ للطلبة أثناء تأدية الامتحانات.

ساهمت وزارة الداخلية بشكل كبير في السيطرة على ما يسمى بتسريب الامتحانات من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي لعب دورًا هامًا في كشف المتهمين وتقديمهم إلى العدالة، وحققت أجهزة الأمن في ذلك دورًا إيجابيًا كبيرًا.

ملتقى طلائع المناطق الحضارية

إحدى أهم الخطوات للاهتمام بالنشء ما قامت به وزارة الداخلية من تنظيم ملتقى طلائع المناطق الحضارية وقد حقق صدى كبيرًا والذي أقامته ٣ مرات متتالية كان آخرها في الإسكندرية على مدار ٣ أيام يأتى استمرارًا لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم ، وتأكيدًا على دور الدولة ومؤسساتها لبناء المناطق الحضارية الجديدة، والعمل على ترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن.