بياع بودر.. حبس ديلر السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات

أصدرت نيابة السلام بشرق القاهرة، قرارا بأمر بحبس متهم بالإتجار في مخدر البودر 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت تحريات المباحث الجنائية فى الواقعة.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة أول السلام بقيام عاطل مقيم بدائرة القسم مسجل خطر بترويج البودر متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعد التأكد من صحة المعلومات تم إصدار إذن من النيابة العامة ونجح رجال المباحث في القبض عليه، بحوزته على كمية كبيرة من مخدر البودر، ومبلغ مالى، وفرد خرطوش.

بمواجهة المتهم أمام رجال المباحث اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح النارى بقصد الدفاع.

على الفور تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.