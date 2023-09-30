السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بياع بودر.. حبس ديلر السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

أصدرت نيابة السلام بشرق القاهرة، قرارا بأمر بحبس متهم بالإتجار في مخدر البودر 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت تحريات المباحث الجنائية فى الواقعة.

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ضبط 225 قضية مخدرات و67 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة أول السلام بقيام عاطل مقيم بدائرة القسم مسجل خطر بترويج البودر متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

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ضبط مخدرات بـ600 ألف جنيه بحوزة عنصرين إجراميين

بعد التأكد من صحة المعلومات تم إصدار إذن من النيابة العامة ونجح رجال المباحث في القبض عليه، بحوزته على كمية كبيرة من مخدر البودر، ومبلغ مالى، وفرد خرطوش.

 

بمواجهة المتهم أمام رجال المباحث اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح النارى بقصد الدفاع.

 

على الفور تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

نيابة السلام شرق القاهرة ذمة التحقيقات ضباط مباحث قسم شرطة أول السلام مسجل خطر النيابة العامة

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