السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل شخصين من المتهمين بفقع عين ممرضة في السلام

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أخلت النيابة العامة بالسلام، اليوم السبت، سبيل 2 من المتهمين بفقع عين ممرضة بالسلام بضمان محل إقامتهما.

وذلك بعد أن أقرت المجنى عليها أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة السلام، بأنهما ليس لهما علاقة بإصابتها.

 

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تفاصيل فقء عين ممرضة على يد مسجل خطر بمدينة السلام

تفاصيل ضبط المتهمين بفقع عين ممرضة بالسلام

تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها المذكورة بالخبر "ممرضة، مقيمة بدائرة القسم" مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف.

بالانتقال وسؤالها أقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين جيرانها، "3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بذات المنطقة"، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر جارٍ ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق

المتهمين ممرضة المستشفيات قسم شرطة السلام النيابة العامة المجني عليها

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تفاصيل فقء عين ممرضة على يد مسجل خطر بمدينة السلام

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