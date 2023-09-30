إخلاء سبيل شخصين من المتهمين بفقع عين ممرضة في السلام

أخلت النيابة العامة بالسلام، اليوم السبت، سبيل 2 من المتهمين بفقع عين ممرضة بالسلام بضمان محل إقامتهما.

وذلك بعد أن أقرت المجنى عليها أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة السلام، بأنهما ليس لهما علاقة بإصابتها.

تفاصيل ضبط المتهمين بفقع عين ممرضة بالسلام

تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها المذكورة بالخبر "ممرضة، مقيمة بدائرة القسم" مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف.

بالانتقال وسؤالها أقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين جيرانها، "3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بذات المنطقة"، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر جارٍ ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق