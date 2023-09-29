الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل فقء عين ممرضة على يد مسجل خطر بمدينة السلام

إسعاف
إسعاف

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تضمن التعدى على فتاة بمدينة السلام بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة

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دفتر أحوال "الداخلية": خناقة أجانب فى عين شمس ومخدرات بالتجمع

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "لمنعه من بيع المخدرات أمام منزلها مسجل خطر يفقأ عين فتاة بمدينة السلام".

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الأمن العام يضبط 133 سلاحًا ناريًا فى يوم

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها المذكورة بالخبر "ممرضة، مقيمة بدائرة القسم" مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف.

بالانتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وجيرانها "3 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) مقيمون بذات المنطقة" بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر جار ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

رجال الامن المواقع الإخبارية فقأ عين فتاة بمدينة السلام مسجل خطر مديرية امن القاهرة مشادة كلامية

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