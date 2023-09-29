تفاصيل فقء عين ممرضة على يد مسجل خطر بمدينة السلام

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تضمن التعدى على فتاة بمدينة السلام بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "لمنعه من بيع المخدرات أمام منزلها مسجل خطر يفقأ عين فتاة بمدينة السلام".

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها المذكورة بالخبر "ممرضة، مقيمة بدائرة القسم" مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف.

بالانتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وجيرانها "3 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) مقيمون بذات المنطقة" بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر جار ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.