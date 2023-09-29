الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مخدرات بـ600 ألف جنيه بحوزة عنصرين إجراميين

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام إثنين من العناصر الإجرامية (عاطل وزوجته "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بالدقهلية) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة المنصورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام- 8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- مبلغ مالى).

 بمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (600،000 ألف جنيه تقريبًا).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية الاتجار بالمواد المخدرة الدقهلية وزارة الداخلية اليقظة الأمنية تحريات الاجهزة الامنية

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