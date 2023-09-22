ضبط 206 أسلحة نارية و286 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 286) قضية مخدرات.

كما تم ضبط 206 أسلحة نارية، وتنفيذ 84814 حكما قضائيا متنوعا، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط عناصر تشكيل عصابي بأسلحة وذخائر وحشيش في دمياط

في سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بدمياط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكمية من مخدري الحشيش والبانجو بقصد الإتجار في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمخزن "ملك أحدهم" كائن بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 60 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - 4 هواتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم حيث قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(575 ألف جنيه تقريبًا).