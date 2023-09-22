الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف قضية غسل أموال بـ4 ملايين جنيه بسوهاج

غسل أموال
غسل أموال

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحبي شركتين لبيع الأدوات المنزلية والمقاولات، مقيمان بمحافظة سوهاج) لتعاقدهما مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بحوالي (4,337,000 مليون جنيه) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة الإجراءات القانونية الأدوات المنزلية الشركات الحكومية

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