ضبط عامل استولى على 85 ألف جنيه فى سوهاج

ضبطت مديرية أمن سوهاج عامل استولى على 85 الف من آخر بزعم قدرته على توفير فرصة عمل له بالخارج ولم يفي بوعده.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز البلينا محضراً من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ محمود ا م ا، 27 عاما سائق ومقيم دائرة مركز البلينا بتضرره من إسلام ع ا معوض 33 عاما عامل ومقيم بذات الناحية لقيامه بالنصب عليه والحصول منه علي مبلغ 85 خمسة وثمانون ألف جنيهاً بزعم تدبير فرصة عمل له بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبلغ المالي وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.