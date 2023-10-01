نظام غذائي نباتي يخلصك من الوزن الزائد.. جربه

يمكنك الحصول نظام غذائي نباتي يخلصك من الوزن الزائد الذي يسبب لك العديد من المشاكل الصحية.

ويحتفل العالم في 1 أكتوبر بـ اليوم العالمي للنباتيين، الذي يهدف إلى نشر الوعي بفوائد هذا النظام الغذائي لإنقاص الوزن الزائد.

ويمكنك اتباع نظام غذائي نباتي يخلصك من الوزن الزائد من خلال تناول الخضار والفاكهة للحصول على البروتينات والفيتامينات التي يحتاجها جسمك للحصول على الطاقة اللازمة، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للنباتيين، نرصد لكم في هذا التقرير أفضل نظام غذائي نباتي يخلصك من الوزن الزائد، وذلك فقًا لموقع "Verywell Health"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

وزن مثالي

هناك بعض الطرق الغذائية الصحية التي يمكنك اتباعها للحصول على وزن مثالي والتخلص من دهون الجسم، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

نظام غذائي نباتي

1 - التقليل من الأملاح والسكريات

إذا كنت ترغب في جسم خالي من الدهون الزائدة يجب الاعتدال في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، الدهون، والسكر.

2 - الاهتمام بوجبة الإفطار يوميًا

يجب أن تحصل على وجبة الإفطار يوميًا التي تحتوي على السلطة الخضراء مع قطع الجبن القريش.

3 - أضف مصادر البروتين إلى نظامك الغذائي

يمكنك الحصول على مصادر البروتين من العديد من الأطعمة مثل:" الفول، البازلاء، والعدس، فهي مصادر جيدة تتسم بالبروتين قليل الدسم، كما أنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن التي تعوض البروتينات الموجودة في اللحوم والدواجن والأسماك.

4 - اختيار الزيوت غير المشبعة

قد لا يفضل الشخص النباتي استخدام الزبدة أو السمن، لهذا يصبح من الضروري اختيار الزيوت النباتية غير المشبعة مثل: زيت عباد الشمس، زيت الزيتون.

فوائد النظام الغذائي النباتي على الجسم

نظام غذائي نباتي

1 - تقليل نسبة الكوليسترول، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2 - منع الإصابة بداء السكري من النوع الثاني نظرًا لمحافظة الأطعمة النباتية على مستويات منخفضة من السكر في الدم.

4 - خفض ضغط الدم نظرًا لقلة نسبة الأملاح والصوديوم في الأطعمة النباتية.

5 - أثبتت الدراسات أن الأطعمة النباتية لديها قدرة هائلة في تقليل خطر الإصابة بالأورام السرطانية، مثل سرطان القولون والمستقيم.

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