الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نظام غذائي نباتي يخلصك من الوزن الزائد.. جربه

النظام الغذائي النباتي
النظام الغذائي النباتي

يمكنك الحصول نظام غذائي نباتي يخلصك من الوزن الزائد الذي يسبب لك العديد من المشاكل الصحية.

ويحتفل العالم في 1 أكتوبر بـ اليوم العالمي للنباتيين، الذي يهدف إلى نشر الوعي بفوائد هذا النظام الغذائي لإنقاص الوزن الزائد.

ويمكنك اتباع نظام غذائي نباتي يخلصك من الوزن الزائد من خلال تناول الخضار والفاكهة للحصول على البروتينات والفيتامينات التي يحتاجها جسمك للحصول على الطاقة اللازمة، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم  العالمي للنباتيين، نرصد لكم في هذا التقرير أفضل نظام غذائي نباتي يخلصك من الوزن الزائد، وذلك فقًا لموقع "Verywell Health"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

txt

فى اليوم العالمي للنباتيين.. الخرافات المرتبطة بالنظام الغذائي النباتي

وزن مثالي

هناك بعض الطرق الغذائية الصحية التي يمكنك اتباعها للحصول على وزن مثالي والتخلص من دهون الجسم، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

نظام غذائي نباتي

1 - التقليل من الأملاح والسكريات

إذا كنت ترغب في جسم خالي من الدهون الزائدة يجب الاعتدال في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، الدهون، والسكر.

2 - الاهتمام بوجبة الإفطار يوميًا

يجب أن تحصل على وجبة الإفطار يوميًا التي تحتوي على السلطة الخضراء مع قطع الجبن القريش.

3 - أضف مصادر البروتين إلى نظامك الغذائي

يمكنك الحصول على مصادر البروتين من العديد من الأطعمة مثل:" الفول، البازلاء، والعدس، فهي مصادر جيدة تتسم بالبروتين قليل الدسم، كما أنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن التي تعوض البروتينات الموجودة في اللحوم والدواجن والأسماك.

4 - اختيار الزيوت غير المشبعة

قد لا يفضل الشخص النباتي استخدام الزبدة أو السمن، لهذا يصبح من الضروري اختيار الزيوت النباتية غير المشبعة مثل: زيت عباد الشمس، زيت الزيتون.

فوائد النظام الغذائي النباتي على الجسم

نظام غذائي نباتي

1 - تقليل نسبة الكوليسترول، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
2 - منع الإصابة بداء السكري من النوع الثاني نظرًا لمحافظة الأطعمة النباتية على مستويات منخفضة من السكر في الدم.
4 - خفض ضغط الدم نظرًا لقلة نسبة الأملاح والصوديوم في الأطعمة النباتية.
5 - أثبتت الدراسات أن الأطعمة النباتية لديها قدرة هائلة في تقليل خطر الإصابة بالأورام السرطانية، مثل سرطان القولون والمستقيم.

اقرأ أيضا 

رابط الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري للغاز 

نظام غذائي نباتي الوزن الزائد نظام غذائي اليوم العالمي للنباتيين فوائد النظام الغذائي النباتي

مواد متعلقة

فى اليوم العالمي للنباتيين.. الخرافات المرتبطة بالنظام الغذائي النباتي

فى اليوم العالمي للنباتيين.. التأثيرات الإيجابية للنظام الغذائي النباتي

الأكثر قراءة

البابا تواضروس: الاستحقاق الانتخابى عمل وطنى.. والوطن يحتاج أن نكون جميعًا يدًا بيد

انفجار أنقرة| الأمن التركى يلاحق مراسل القاهرة الإخبارية: إجراء البث المباشر مُعجزة

بعد حظر النشر.. القصة الكاملة لهجوم أنقرة الإرهابى (فيديو وصور)

القاهرة الإخبارية: انفجار فى تركيا قبل كلمة لـ أردوغان بشأن البرلمان (فيديو)

"تركها 30 يومًا داخل بطانية".. أربعينى يقتل زوجته الخمسينية لغيرته عليها بالخصوص

بعد تردد اسمها فى الكونجرس.. هل اقتربت ميجان ماركل من البيت الأبيض؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية